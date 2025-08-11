Очікування Путіна від зустрічі з Трампом не справдяться, але і з очікуваннями України очевидно буде проблема, - Омелян

Таку думку висловив майор ЗСУ у відставці, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері Еспресо.

"Щодо раннього Трампа, коли він став на свою посаду вдруге, в мене було дуже серйозне занепокоєння, і я дуже переживав на кожен його виступ, бо він реально керував країною, і країну від цього трясло і трясло весь світ. Зараз Deep State відіграє вже набагато більшу роль, аніж це було ще буквально два-три місяці тому. Я думаю, що попри всю цю екстравагантність і його висловлювань, і його любов, ще раз наголошую, йому не вдасться зараз вже просовувати свою лінію політичну і підходів. Це вже все-таки будуть американські інтереси, які не зовсім пов'язані з президентами, а пов'язані з інтересами країни та обох партій. Тому так, нам, можливо, бути дуже багато що неприємного почуто нами, і нам треба готуватися до поганого сценарію, але з усім тим, я думаю, що основний тренд буде збережений. Що Сполучені Штати будуть з Європою, можливо не в Європі, а з Європою. Що всі сподівання Путіна на Трампа, який зруйнує і НАТО, і підірве велич Сполучених Штатів, кинувши їх в хаос, вони не справляться", - сказав він.

Володимир Омелян вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом для російського диктатора Володимира Путіна є знаковою. І він спробує зіграти на протиріччях США та Європи.

"Для Путіна ця зустріч є безумовно знаковою. Його витягують з повної ізоляції, він спробує зараз знову зіграти на протиріччях Сполучених Штатів і Європи. Спробую прочитати якусь лекцію, але Трампа дуже дратує співпраця Росії з Китаєм. І він розуміє, що він вже Росію від Китаю відірвати не зможе. Тому я думаю, що очікування Путіна від цієї зустрічі не справдяться. З нашими очікуваннями буде очевидно проблема. І тут, знову ж таки, все буде залежати від Збройних сил України, рівня їхнього забезпечення і рівня їхньої підтримки з боку влади та наших партнерів", - додав дипломат.

Очікування Путіна від зустрічі з Трампом не справдяться, але і з очікуваннями України очевидно буде проблема, - Омелян



"Для Путіна ця зустріч є безумовно знаковою. Його витягують з повної ізоляції, він спробує зараз знову зіграти на протиріччях Сполучених Штатів і Європи.… pic.twitter.com/CkjqvbYt7Y — Еспресо (@EspresoTV) August 11, 2025