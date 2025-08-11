Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Очікування Путіна від зустрічі з Трампом не справдяться, але і з очікуваннями України очевидно буде проблема, - Омелян
Ексклюзив

Очікування Путіна від зустрічі з Трампом не справдяться, але і з очікуваннями України очевидно буде проблема, - Омелян

Марина Клюєва
11 серпня, 2025 понедiлок
21:07
Світ Володимир Омелян

Сполучені Штати Америки будуть з Європою, можливо не в Європі, а з Європою

Зміст

Таку думку висловив майор ЗСУ у відставці, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері Еспресо.

"Щодо раннього Трампа, коли він став на свою посаду вдруге, в мене було дуже серйозне занепокоєння, і я дуже переживав на кожен його виступ, бо він реально керував країною, і країну від цього трясло і трясло весь світ. Зараз Deep State відіграє вже набагато більшу роль, аніж це було ще буквально два-три місяці тому. Я думаю, що попри всю цю екстравагантність і його висловлювань, і його любов, ще раз наголошую, йому не вдасться зараз вже просовувати свою лінію політичну і підходів. Це вже все-таки будуть американські інтереси, які не зовсім пов'язані з президентами, а пов'язані з інтересами країни та обох партій. Тому так, нам, можливо, бути дуже багато що неприємного почуто нами, і нам треба готуватися до поганого сценарію, але з усім тим, я думаю, що основний тренд буде збережений. Що Сполучені Штати будуть з Європою, можливо не в Європі, а з Європою. Що всі сподівання Путіна на Трампа, який зруйнує і НАТО, і підірве велич Сполучених Штатів, кинувши їх в хаос, вони не справляться", - сказав він. 

Володимир Омелян вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом для російського диктатора Володимира Путіна є знаковою. І він спробує зіграти на протиріччях США та Європи.

"Для Путіна ця зустріч є безумовно знаковою. Його витягують з повної ізоляції, він спробує зараз знову зіграти на протиріччях Сполучених Штатів і Європи. Спробую прочитати якусь лекцію, але Трампа дуже дратує співпраця Росії з Китаєм. І він розуміє, що він вже Росію від Китаю відірвати не зможе. Тому я думаю, що очікування Путіна від цієї зустрічі не справдяться. З нашими очікуваннями буде очевидно проблема. І тут, знову ж таки, все буде залежати від Збройних сил України, рівня їхнього забезпечення і рівня їхньої підтримки з боку влади та наших партнерів", - додав дипломат.

  • Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня. 
  • Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
  • Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
  • Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним. 
  • Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.
  • 11 серпня стало повідомлялось, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
переговори з РФ
Читайте також:
Автор Віталій Портников
10 серпня, 2025 неділя
Путін не "з’їхав з глузду", він так думав завжди
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Автор В'ячеслав Бутко
10 серпня, 2025 неділя
Чому не буде перемир’я
Київ
+21.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
15:35
Дональд Туск
"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV