Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Орбан про зустріч Путіна і Трампа: Світ став безпечнішим

Орбан про зустріч Путіна і Трампа: Світ став безпечнішим

Світлана Кравченко
16 серпня, 2025 субота
12:44
Світ Віктор Орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відреагував на зустріч лідерів США та Росії в Алясці 16 серпня. На його думку, світ після цієї події став безпечнішим

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х.

"Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються сигналами. Цьому тепер настав кінець. Сьогодні світ безпечніше місце, ніж був учора", - йдеться у дописі Орбана.

Угорський прем'єр також побажав, аби кожні вихідні були "такими ж гарними".

Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна лідери Євросоюзу оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Водночас Угорщина цю заяву не підтримала.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими. 

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.

Після цього Трамп заявив, що усі сторони начебто дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню. Європейські лідери також підготували спільну заяву. Вони привітали зусилля Трампа організувати переговори за участі Зеленського. Лідери готові працювати над тристороннім самітом за підтримки Європи.

Теги:
Новини
Володимир Путін
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
Читайте також:
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Богдан Бачинський
15 серпня, 2025 п'ятниця
Карта бойових дій за період 9-15 серпня: росіяни пішли у глибокий прорив і хочуть оточити Костянтинівку
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
15 серпня, 2025 п'ятниця
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
Віталій Портников
Автор Марія Музиченко
16 серпня, 2025 субота
Для Путіна ця зустріч мала дві задачі, які не відносяться до війни: Портников за підсумками саміту між лідерами США і РФ
Київ
+27.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
16 серпня
16:02
OPINION
Путін та Сі розглядають Дональда Трампа як тимчасовий дискомфорт
15:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: найближчими днями РФ може посилити тиск на фронті
15:37
У Волгограді фіксують густий дим у районі НПЗ, влада обмежувала польоти літаків
15:37
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп переказав Зеленському, що Путін хоче увесь Донбас, - Bloomberg
15:22
Коаліція охочих
Макрон після саміту Трампа й Путіна анонсував зустріч Коаліцій охочих
14:45
Затриманий у Польщі за підозрою у військовому шпигунстві казахстанський дипломат Ануар Бакібай
Дипломат з Казахстану працював у Києві, шпигував для Росії, а попався у Польщі: усі подробиці
14:32
Оновлено
повінь у Пакистані
Повінь у Пакистані: кількість жертв зросла до 307, сотні зникли безвісти
14:05
OPINION
Трамп розсуває межі сприйняття і прийняття зла
13:50
Ексклюзив
Чим інтенсивніші у нас почуття, тим гірше ми думаємо: психотерапевт Кечур про психологічні пастки тривалих конфліктів
13:43
Трамп путін
На Алясці говорили про гарантії безпеки для України поза форматом НАТО, - ЗМІ
13:37
Оновлено
Дональд Туск
"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним
13:26
Юрій Ушаков
Помічник Путіна: тема імовірної тристоронньої зустрічі за участю Зеленського на Алясці не підіймалася
13:09
У Харкові чоловік порізав ножем поліцейського та співробітників ТЦК: чим закінчилося
12:46
"Купуй своє": Білорусь обмежує імпорт із РФ, Москва готує відповідь
12:37
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни планують окупувати Купʼянськ до 24 серпня, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:06
Дональд Трамп
Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну - укласти мирну угоду
12:06
OPINION
Порожні результати зустрічі на Алясці
11:39
Оновлено
Трамп і Путін
The Economist пише, що на Алясці могли узгодити попереднє повітряне перемир’я: в ОП заперечують
11:33
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР
11:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
11:17
Ліндсі Грем
Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії
10:34
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
10:11
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
10:02
Ексклюзив
Путін пропонує спершу прямі перемовини у Стамбулі, а потім перемир'я
Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур
10:01
OPINION
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
09:31
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці
09:11
Партизани розвідали ключові бази РФ в окупованому Севастополі: що там відбувається
09:00
Огляд
робот-дрононосець "Каракурт"
Дрон-пастир, який веде у бій інші безпілотники: що таке робот "Каракурт" і як він допоможе на фронті
08:54
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія вночі атакувала Україну дронами: під обстріл потрапили рятувальники на Запоріжжі
08:41
Ексклюзив
У нас є шанси, якщо ми побудуємо солідарне суспільство: психотерапевт Кечур про Україну після війни
08:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі Сили оборони ліквідували 61 з 85 ворожих БПЛА
08:22
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 139 боїв: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
08:10
Огляд
Трамп і Путін
Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці
08:08
Огляд
Військова некомпетентність, думки вояка і наше тваринне життя - 5 книг про те, як розвинути власну мудрість
08:04
OPINION
Принцип "нічого про Україну без України" має бути непорушним
07:24
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила ще 1010 військових
07:24
Reuters: Трамп передав Путіну листа від першої леді США щодо українських дітей
06:41
президент США Дональд Трамп
Трамп про ймовірність візиту у РФ: "Мене критикуватимуть, але це можливо"
06:29
Снайпер ЗСУ
Снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, поціливши по окупантах пострілом на 4 км
05:09
Дональд Трамп
Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною, - Трамп
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV