Орбан про зустріч Путіна і Трампа: Світ став безпечнішим

Про це він написав у соцмережі Х.

"Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються сигналами. Цьому тепер настав кінець. Сьогодні світ безпечніше місце, ніж був учора", - йдеться у дописі Орбана.

Угорський прем'єр також побажав, аби кожні вихідні були "такими ж гарними".

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна лідери Євросоюзу оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Водночас Угорщина цю заяву не підтримала.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.

Після цього Трамп заявив, що усі сторони начебто дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню. Європейські лідери також підготували спільну заяву. Вони привітали зусилля Трампа організувати переговори за участі Зеленського. Лідери готові працювати над тристороннім самітом за підтримки Європи.