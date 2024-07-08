Орбан вдає, ніби ЄС штовхає Україну до перемовин із Кремлем, а Індія намагається грати між Заходом, РФ і Китаєм, - політексперт Хара

Про це розповів дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара в етері Еспресо.

"У зовнішній політиці завжди є дилема між цінностями і національними інтересами. Орбана поїхав туди як головуючий в ЄС. Передусім, ЄС базується, на цінностях. Фактично, Орбан намагався змазано показати, що ніби є якісь прагнення Європейського Союзу підштовхнути Україну до так званих мирних перемовин з РФ. Але була дуже якісна реакція європейських чинників і лідерів європейських держав, що він поїхав на власний розсуд, нікого не повідомляв, і немає жодних повноважень на те, щоб виступати від імені ЄС. Звичайно, поїздку і намагання отримати певні дивіденди від Російської Федерації, засудили", - зазначив він.

Орбан намагається використати напружену ситуацію між ЄС і Російською Федерацією для того, щоб отримати певні дивіденди. Те ж саме фактично було у нього і з Китаєм, зауважив Хара.

"Орбан і Угорщина є "троянським конем" РФ і Китаю. На відміну від інших членів ЄС, Угорщина посилює свою співпрацю, купує більше газу, і підписує контракт на добудову атомного енергоблоку тощо. Також Угорщина є хабом для входження Китаю на європейський ринок", - додав він.

Зі свого боку Індія зараз намагається грати між Заходом, РФ і Китаєм. Хоча національні інтереси Індії полягають в тому, щоб посилювати себе і стримувати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні, каже Хара.

"Росія, як слабкий партнер Китаю, допомагає йому нарощувати м'язи і вести себе в регіоні більше агресивно. Тут є зв'язка, бо те, що відбувається в Україні, реакція західних партнерів у нашій підтримці, і не дай Боже поразка України, буде сигналом зеленого світла для Китаю, щоб він захопив Тайвань. Тому індусам було б краще подумати, що далекосяжні інтереси свої і країн, які їх підтримують, країн демократичного табору. Такоє є і короткотермінові інтереси, йдеться про нафту, економічну співпрацю з РФ. Вони мають зважували на це і обирати сторону, яка ідеологічна, ціннісна, підтримує Індію, а не просто намагається використати її проти Україну і Заходу в цілому", - пояснив він.

На нинішній момент фактично більша частина Збройних сил Індії укомплектована російською зброєю, зауважив політексперт.

"Так, вони зменшують свою залежність, бо подивилися, що Західна зброя набагато ефективніша, але цей процес доволі повільний. Варто звернути увагу й на економічну співпрацю. Індія купувала велику кількість нафти для власного вжитку. Пізніше, після переробки вони продавали її в інші країни, бо хотіли використати ситуацію, оскільки з великим дисконтом Росія продає ці енергоносії", - додав він.