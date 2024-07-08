Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Орбан вдає, ніби ЄС штовхає Україну до перемовин із Кремлем, а Індія намагається грати між Заходом, РФ і Китаєм, - політексперт Хара
Ексклюзив

Орбан вдає, ніби ЄС штовхає Україну до перемовин із Кремлем, а Індія намагається грати між Заходом, РФ і Китаєм, - політексперт Хара

8 липня, 2024 понедiлок
23:30
Світ орбан путін

Віктор Орбан поїхав до Путіна не просто як прем'єр-міністр Угорщини, а як головуючий в ЄС

Зміст

Про це розповів дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара в етері Еспресо.

"У зовнішній політиці завжди є дилема між цінностями і національними інтересами. Орбана поїхав туди як головуючий в ЄС. Передусім, ЄС базується, на цінностях. Фактично, Орбан намагався змазано показати, що ніби є якісь прагнення Європейського Союзу підштовхнути Україну до так званих мирних перемовин з РФ. Але була дуже якісна реакція європейських чинників і лідерів європейських держав, що він поїхав на власний розсуд, нікого не повідомляв, і немає жодних повноважень на те, щоб виступати від імені ЄС.  Звичайно, поїздку і намагання отримати певні дивіденди від Російської Федерації, засудили", - зазначив він.

Орбан намагається використати напружену ситуацію між ЄС і Російською Федерацією для того, щоб отримати певні дивіденди. Те ж саме фактично було у нього і з Китаєм, зауважив Хара.

"Орбан і Угорщина є "троянським конем" РФ і Китаю. На відміну від інших членів ЄС, Угорщина посилює свою співпрацю, купує більше газу, і підписує контракт на добудову атомного енергоблоку тощо. Також Угорщина є хабом для входження Китаю на європейський ринок", - додав він.

Зі свого боку Індія зараз намагається грати між Заходом, РФ і Китаєм. Хоча національні інтереси Індії полягають в тому, щоб посилювати себе і стримувати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні, каже Хара.

"Росія, як слабкий партнер Китаю, допомагає йому нарощувати м'язи і вести себе в регіоні більше агресивно. Тут є зв'язка, бо те, що відбувається в Україні, реакція західних партнерів у нашій підтримці, і не дай Боже поразка України, буде сигналом зеленого світла для Китаю, щоб він захопив Тайвань. Тому індусам було б краще подумати, що далекосяжні інтереси свої і країн, які їх підтримують, країн демократичного табору. Такоє є і короткотермінові інтереси, йдеться про нафту, економічну співпрацю з РФ. Вони мають зважували на це і обирати сторону, яка ідеологічна, ціннісна, підтримує Індію, а не просто намагається використати її проти Україну і Заходу в цілому", - пояснив він.

На нинішній момент фактично більша частина Збройних сил Індії укомплектована російською зброєю, зауважив політексперт.

"Так, вони зменшують свою залежність, бо подивилися, що Західна зброя набагато ефективніша, але цей процес доволі повільний. Варто звернути увагу й на економічну співпрацю. Індія купувала велику кількість нафти для власного вжитку. Пізніше, після переробки вони продавали її в інші країни, бо хотіли використати ситуацію, оскільки з великим дисконтом Росія продає ці енергоносії", - додав він.

  • 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
  • Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
  • Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
  • 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
  • Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.
  • 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
  • 8 липня Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".
Теги:
Україна
Росія
Китай
ЄС
Володимир Путін
Індія
російська армія
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
переговори з РФ
Світ про Україну
Читайте також:
Костянтин Корсун
Автор Костянтин Корсун
8 липня, 2024 понедiлок
Суди скасовують штрафи, бо у законодавстві нема понять "Оберіг" та "Резерв+"
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
7 липня, 2024 неділя
Для чого насправді прем'єр Індії Моді прибуде з візитом до РФ: пояснює експерт Ус
8 липня, 2024 понедiлок
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.49
    Купівля 40.49
    Продаж 41
  • EUR
    Купівля 43.74
    Продаж 44.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 липня
00:14
пігулки_ліки
Ліки Укрпоштою у прифронтових і прикордонних з РФ областях: в ОВА пояснили, як замовити
2024, понедiлок
8 липня
23:33
Оновлено
Боголюбов і Коломойський
ЗМІ заявили про втечу ексспіввласника "Привату" Боголюбова з України, у бізнесмена відреагували
23:12
Верховна Рада
ВР закликала світ визнати атаку РФ терактом, дати Україні більше зброї та скасувати обмеження на її застосування
22:48
Оновлено
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 108 боєзіткнень, РФ використовує підтримку з повітря та перевагу в живій силі
22:34
Міжнародний кримінальний суд
Україна надасть докази атаки РФ по цивільних об'єктах Міжнародному кримінальному суду
22:16
Ексклюзив
Обстріл Києва 08.07.2024
"Застосовували все, що було": генерал-лейтенант Романенко розповів, як РФ удосконалює ракетні удари
22:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ціленаправлена атака РФ по дітях, ворожі наступи та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:58
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
РФ масовано атакувала Київ: загинули 27 людей, зокрема 3 дитини
21:38
Росіяни били по Нікопольщині 8 липня 2024 року
Росіяни з артилерії та дронами били по Нікопольщині: постраждав чоловік
21:07
Оновлено
Ракетний обстріл Києва 08.07.2024
Ракетна атака РФ 8 липня: у Києві, Покровську, Дніпрі і Кривому Розі є загиблі й постраждалі. Усі подробиці
20:50
Оновлено
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
20:33
Ексклюзив
Микола Княжицький
У документі є надзвичайно важливі пункти: Княжицький про безпекову угоду з Польщею
20:07
Оновлено
Наслідки атаки на Покровськ 8 липня
Росіяни вранці вдарили по підприємству у Покровську: загинули 3 людини, ще 3 поранені
20:03
OPINION
Олексій Панич
То чи є у Росії нацизм?
19:54
Обкладинка фільму Миколи Княжицького "Розвіяні війною!
Документальний фільм "Розвіяні війною": як Україні не програти демографічну війну
19:53
Іван Федоров
Можливості постачати гуманітарну допомогу на ТОТ Запорізької області немає вже понад рік, - голова ОВА Федоров
19:50
Паулу Фонсека
Екстренер "Шахтаря" одягнув на першу пресконференцію в "Мілані" значок з прапором України
19:48
Слов'янськ
Фіксував для "МДБ ДНР" роботу українських ППО і РСЗВ: жителя Слов'янська засудили до 10 років
19:31
зерно, зернова угода
Методика перевірки походження зерна, яке продає РФ, буде готова до кінця літа, – Мінагрополітики
19:07
НАТО, Єнс Столтенберг
"Столтенберг ніколи не хотів миру. Він хоче більше відмивання грошей НАТО": фейки світових ЗМІ за 8 липня
19:07
Оновлено
новини Львівщини
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ загинули 10 людей, ще 47 поранено
19:06
У Forbes оцінили, скільки витратила РФ на атаку по Україні 8 липня
18:47
Марін Ле Пен
Партія Ле Пен прагне приєднатися до групи Орбана в Європарламенті, - Politico
18:43
Оновлено
Зеленський у Радбезі ООН
Радбез ООН проведе 9 липня засідання через масовану атаку РФ та удар по лікарні "Охматдит"
18:33
Кабмін
Уряд дозволив не оприлюднювати інформацію про закупівлі на потреби оборони під час воєнного стану
18:30
Окупанти об'єднали русифікацію і пошук медиків на ТОТ: до Бердянська переселяють лікарів та росіян цілими сім'ями
18:27
Ексклюзив
сонячні панелі
Сонячні батареї не врятують українців під час зимових відключень, - голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко
18:25
Інтерв’ю
повернення українських військовополонених
У полоні РФ перебувають щонайменше 20 тис. цивільних українців: Ахтем Чийгоз і Ольга Скрипник розповіли, як відбувається їхнє повернення в Україну
18:24
Джо Байден
"Час це закінчити": Байден написав листа демократам із запевненням, що не покине президентські вибори
18:16
світло
Укренерго скасувало анонсовані дні без відключень світла для окремих областей
18:15
United24 та monobank відкрили збір на 100 млн грн на допомогу Охматдиту
18:10
На фото: Bring Me The Horizon
Соліст Bring Me the Horizon Олівер Сайкс відреагував на обстріл Охматдиту росіянами
18:02
Атака РФ по Києву 8 липня: Кабмін розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Охматдиту
18:02
OPINION
Віктор Трегубов
Ті, хто кидається на ТЦК, суголосять окупантам
17:48
Донька президента Камеруну Поля Бія Бренда
Донька президента Камеруну, де діє заборона на одностатеві стосунки, здійснила камінг-аут
17:45
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Прем’єр Індії Моді прилетів до Москви на переговори з Путіним
17:38
PR
Георгій Судаков, Словаччина - Україна
Настрій на гру важливий не менше рівня команди: які висновки потрібно зробити після вильоту України з Євро-2024
17:36
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла на гру Вімблдону з чорною стрічкою та не стримала сліз після виходу до чвертьфіналу
17:30
імпорт електроенергії
Туск заявив, що Польща могла б виробляти електроенергію для України на своїх ТЕС
17:27
Ексклюзив
Обстріл Києва 08.07.2024
У ракети Х-101 були закладені координати лікарні "Охматдит": Defense Express
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV