Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Партії ті ж самі, але депутаті різні: після провалу в бундестазі урядова коаліція Німеччини в Європарламенті підтримала передачу ЗСУ ракет Taurus

Партії ті ж самі, але депутаті різні: після провалу в бундестазі урядова коаліція Німеччини в Європарламенті підтримала передачу ЗСУ ракет Taurus

16 березня, 2024 субота
14:11
Світ ракети Taurus

15 березня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі більша частина урядової коаліції Німеччини проголосувала за резолюцію про передачу Україні ракет Taurus

Про це повідомляє Bild.

"На засіданні Європарламенту в Страсбурзі політики з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) та "Зелених" проголосували здебільшого за резолюцію, згідно з якою Україні потрібні крилаті ракети - такі, як Taurus", - йдеться у повідомленні з нагадуванням про те, що депутати Бундестагу у четвер, 14 березня, не ухвалили рішення про передачу ракет Taurus Україні.

Голосування йшлося за резолюцією про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС", в якій під пунктом 11 наголошується: "Країна особливо потребує високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Taurus, системи Storm Shadow і Scalp, сучасних бойових літаків, різних видах артилерії та боєприпасів, а також дронах".

Читайте також: Чи визріє Шольц до передачі Україні крилатих ракет Taurus?

Підтримали резолюцію 451 депутати, проти проголосували 46 та 49 - утрималися. Зазначається, що представники ВДП та "Зелених" у парламенті ЄС одноголосно проголосували за резолюцію - на відміну від голосування у Бундестазі, де переважала коаліційна дисципліна.

"Голосування в Страсбурзі показує, наскільки ізольований уряд світлофора в Берліні зі своєю лінією. Попри те, що ми, ХДС/ХСС, вітаємо голосування депутатів ЄС від СДПН, "Зелених" і ВДП, представлення протилежних позицій у Брюсселі та Берліні є обманом виборців", - заявив голова групи ХДС/ХСС у парламенті ЄС Даніель Каспарі.

Шлях до передачі Україні Taurus 

22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що кільцевий обмін зброєю у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю.

9 березня голова МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон може бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus. Також він запропонував в додаток до німецьких ракет передати додаткові ракети Storm Shadow.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.

15 березня Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної ракетної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Теги:
Україна
ЄС
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
Володимир Путін
15 березня, 2024 п'ятниця
"Немає вибору": голова Євроради наперед "привітав" Путіна з перемогою на виборах
Російський адмірал Микола Євменов
15 березня, 2024 п'ятниця
Британська розвідка назвала причину усунення з посади головкома ВМС РФ
Путін_Росгвардія
12 березня, 2024 вiвторок
"Росія не зупиниться і піде на Одесу, Миколаїв і Харків": Центр стратегічних комунікацій вказав на ворожу ІПСО
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
16 березня
14:29
Атака дронів на Одещину та місто
Повітряна атака 14 березня: на Сумщині загинув радіоінженер
14:29
Американські дієтологи з'ясували, що жуйка без цукру допомагає схуднути та позбутися шкідливих звичок
14:28
вода забруднення екологія
У Києві в озеро скинули нафтопродукти
14:10
Ексклюзив
Еммануель Макрон
"Трансформація Макрона - це реалізація ним того, наскільки він був використаний Путіним", - Рибачук
14:05
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
"Папа є Папа, він повинен це сказати": голова МЗС Італії про слова Папи щодо "білого прапору"
14:05
OPINION
Богдан Данилишин
Фінансова система на порозі некерованої девальвації
13:58
В Індії назвали дату найбільших у світі парламентських виборів
13:41
Антоніо Таяні
Введення військ НАТО в Україну означає ризик Третьої світової війни, - голова МЗС Італії
13:31
скраплений газ
ЄС має відмовитись від російського газу до кінця року, - єврокомісар з питань енергетики Сімсон
13:25
вибори росія
Партизани влаштували диверсію біля "виборчої дільниці" у Скадовську: є поранені
13:15
Ексклюзив
Глен Грант
Незабаром Україна почне отримувати більше боєприпасів і отримає перевагу над РФ, - полковник Грант
13:10
Гривня, 1000 гривень, гроші
Запросив до себе незнайомку з кафе: у 82-річного киянина під час побачення зникли накопичені гроші
13:03
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Щоб без символіки СРСР: у Казахстані змінять герб
13:00
Бєлгород
На найближчі дні у Білгороді та області зачиняють торговельні центри, школи та дитсадки
12:50
Особи з інвалідністю
За рік у РФ рекордно побільшало чоловіків-інвалідів
12:40
У Каховське водосховище почала повертатися вода
12:35
"парад" у Москві 9 травня
Німецькі спецслужби вважають, що РФ зможе напасти на НАТО з 2026 року, - Business Insider
12:15
кібератака
"Триватиме до кінця голосування": кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку росіяни віддають голоси на "виборах"
12:05
Ексклюзив
Брак фахівців, аптечок і броньованої техніки для евакуації: медикиня Сарнацька розповіла про ситуацію на фронті
12:03
OPINION
Анатолій Амелін
Китай найзацікавленіший у завершенні війни Росії проти України
11:47
ЄС і 55 країн підписали спільну заяву про засудження псевдовиборів президента РФ на ТОТ України
11:45
Оновлено
атака РФ, Одеса, 15.03.24
РФ атакувала Одесу ракетами 15 березня: 21 людина загинула, понад 50 - у лікарнях
11:39
Весна у Києві
Потепліє всюди, окрім заходу: прогноз погоди в Україні 17 березня від Наталки Діденко
11:30
Вибори у Росії
На Луганщині окупанти збирали "голоси" на вулицях за допомоги маршрутних таксі
11:19
відключення електроенергії
Унаслідок бойових дій без світла залишаються абоненти з 7 регіонів України: ситуація в енергосистемі станом на 16 березня
10:59
Ексклюзив
Зеленський, Шольц і Макрон
Попри взаємні "уколи" між Німеччиною та Францією, у ЄС шукають спільне бачення щодо допомоги Україні, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
10:57
Ірина Верещук
Верещук заявила, що коли на польсько-українському кордоні буде спільний контроль, то буде й довіра між країнами
10:53
В Україну з Польщі намагалися незаконно ввезти партію автозапчастин з маркуванням РФ
10:50
ЗСУ, мобілізація
"Київ планує мобілізувати 3 млн бездітних жінок": у мережі поширюють черговий фейк
10:37
Ексклюзив
Путін
Багато країн не будуть вітати Путіна, але при цьому вважатимуть його президентом РФ, - експерт Денисенко
10:30
"Кожен російський убивця повинен відповідати": Зеленський нагадав про другі роковини знищення драмтеатру в Маріуполі
10:22
російський добровольчий корпус РДК
Російські добровольці спростували фейк про нібито знищення РДК і взяли в полон військових РФ
10:10
авто з російськими номерами на кордоні
Фінляндія заборонила впускати автівки на російських номерах
10:03
Оновлено
Білгород РФ
У Росії заявили про атаки на два НПЗ у Самарській області: на Білгородщині нібито є загиблі та постраждалі
10:01
OPINION
Віктор Каспрук
Кінець "терміну придатності" Путіна
10:00
Крим
10 років з дня проведення незаконного референдуму в Криму: як відбувалося захоплення півострова
09:54
Віктор Поліщук
Власник "Гуллівера" та "Ельдорадо" Поліщук виїжджав за кордон з підробленими документами під виглядом волонтера, - "Схеми"
09:49
окупанти, орки
Два прямокутники: у Маріуполі помітили рух техніки росіян з новим маркуванням у бік Бердянська
09:17
Кораблі берегової охорони Китаю вперше увійшли у води Тайваню, куди їм заборонено
09:13
Ентоні Блінкен
Блінкен: США продовжать допомагати Європі зменшувати залежність від енергоносіїв РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV