Партії ті ж самі, але депутаті різні: після провалу в бундестазі урядова коаліція Німеччини в Європарламенті підтримала передачу ЗСУ ракет Taurus

Про це повідомляє Bild.

"На засіданні Європарламенту в Страсбурзі політики з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) та "Зелених" проголосували здебільшого за резолюцію, згідно з якою Україні потрібні крилаті ракети - такі, як Taurus", - йдеться у повідомленні з нагадуванням про те, що депутати Бундестагу у четвер, 14 березня, не ухвалили рішення про передачу ракет Taurus Україні.

Голосування йшлося за резолюцією про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС", в якій під пунктом 11 наголошується: "Країна особливо потребує високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Taurus, системи Storm Shadow і Scalp, сучасних бойових літаків, різних видах артилерії та боєприпасів, а також дронах".

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Підтримали резолюцію 451 депутати, проти проголосували 46 та 49 - утрималися. Зазначається, що представники ВДП та "Зелених" у парламенті ЄС одноголосно проголосували за резолюцію - на відміну від голосування у Бундестазі, де переважала коаліційна дисципліна.

"Голосування в Страсбурзі показує, наскільки ізольований уряд світлофора в Берліні зі своєю лінією. Попри те, що ми, ХДС/ХСС, вітаємо голосування депутатів ЄС від СДПН, "Зелених" і ВДП, представлення протилежних позицій у Брюсселі та Берліні є обманом виборців", - заявив голова групи ХДС/ХСС у парламенті ЄС Даніель Каспарі.

Шлях до передачі Україні Taurus

22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що кільцевий обмін зброєю у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю.

9 березня голова МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон може бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus. Також він запропонував в додаток до німецьких ракет передати додаткові ракети Storm Shadow.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.

15 березня Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної ракетної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.