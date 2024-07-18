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Пелосі у приватній розмові сказала Байдену, що він не може перемогти Трампа, згідно з опитуваннями, - CNN

18 липня, 2024 четвер
19:21
Світ Ненсі Пелосі

Ексспікерка палати представників США Ненсі Пелосі мала приватну розмову з президентом Штатів Джо Байденом, у якій сказала, що він на виборах не може перемогти Дональда Трампа, посилаючись на опитування

Зміст

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох поінформованих джерел.

У матеріалі зазначається, що Пелосі зауважила для Байдена, що він може знищити шанси демократів на перемогу палати представників на виборах у листопаді, якщо він балотуватиметься на другий термін.

За словами співрозмовників телеканалу, Байден відповів Пелосі, що бачив результати опитувань, які свідчать про його шанси на перемогу. Однак, аби переконати очільника Білого дому, Пелосі попросила доєднатися давнього радника Байдена Майка Донілона.

CNN зауважує, що ця розмова є другою між чинним американським президентом та колишньою спікеркою палати представників після дебатів Байдена і Трампа 27 червня. За словами телеканалу, перша бесіда відбулася на початку липня.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. 

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах. 

4 липня стало відомо, що Байден запевнив членів партії, що братиме участь у виборах президента попри невдалий виступ на дебатах з Трампом.

16 липня Байден заявив про готовність провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом вже у вересні.

Теги:
вибори
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Ненсі Пелосі
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