Переведення Нацгвардії США в готовність – дії на випередження, - офіційний спостерігач на виборах Юрчишин

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Це дії на випередження, які є цілком логічними, зважаючи на результати та наслідки попередніх виборів, коли один із кандидатів не визнав їх результатів, і його прибічники намагалися атакувати урядові будівлі у Вашингтоні. Якщо говорити про позицію керівництва Національної гвардії, то округ Колумбія не звертався за потребою. Тобто інформації про те, що щось готується, немає. Бути готовими означає бути озброєними. Така позиція та комунікація має на меті швидше остудити "холодні голови", - зазначив Юрчишин.

За його словами, набагато більшою перспективою є оскарження результатів в судах, що є критичним викликом для України.

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"Те, що в США рахується днями або годинами, в Україні вимірюється життям та здоров’ям наших людей. Нам дуже потрібно, щоб процедура завершилася якнайшвидше. Однак, за словами представників обох штабів, є майже стовідсоткова гарантія, що результати на певних дільницях будуть оскаржуватися. І не стільки для того, щоб довести наявність якихось суттєвих зловживань, хоча це також є метою, але одна з ключових цілей – максимально затягнути процес визначення результатів. Соціологічні опитування та прогнози показують, що відрив переможця буде невеликим, що, звісно, дає можливості сперечатися щодо чистоти результатів. Проте на основі нинішньої процедури, яка відбувається, говорити про якісь суттєві порушення не доводиться", - пояснив Юрчишин.