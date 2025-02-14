Перейменування Мексиканської затоки: президентка Мексики планує подати на Google до суду
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її уряд готовий подати цивільний позов проти компанії Google, якщо та продовжить називати морську ділянку між північним сходом Мексики та південним сходом США "Американською затокою"
Про це інформує Associated Press.
Шейнбаум заявила, що указ президента обмежується "континентальним шельфом Сполучених Штатів", оскільки Мексика контролює більшу частину Мексиканської затоки.
"Ми маємо суверенітет над нашим континентальним шельфом", - наголосила вона.
За її словами, хоча мексиканський уряд направив Google листа, в якому вказується на некоректність використання терміна "Американська затока", компанія продовжує його застосовувати, наполягаючи на збереженні номенклатури.
Вона також зазначила, що згідно з конституцією Апацінгана, яка передувала першій конституції Мексики, північноамериканська територія раніше називалася "Мексиканською Америкою".
У виданні пояснили, що Шейнбаум використала цей приклад, щоб висміяти Трампа і підкреслити міжнародні наслідки зміни назви Перської затоки.
Президентка також заявила, що мексиканський уряд звернеться до Google з проханням зробити так, щоб "Мексиканська Америка" з'являлася на карті під час пошуку.
- 25 січня міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв відповідно до указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.
- Згодом Google Maps заявила, що змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США. Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.
- Компанія Apple Inc. заявила, що перейменує у своєму застосунку Maps Мексиканську затоку на Американську після підписаного указу президента США Дональда Трампа. Раніше аналогічне рішення прийняв Google
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