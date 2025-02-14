Перейменування Мексиканської затоки: президентка Мексики планує подати на Google до суду

Про це інформує Associated Press.

Шейнбаум заявила, що указ президента обмежується "континентальним шельфом Сполучених Штатів", оскільки Мексика контролює більшу частину Мексиканської затоки.

"Ми маємо суверенітет над нашим континентальним шельфом", - наголосила вона.

За її словами, хоча мексиканський уряд направив Google листа, в якому вказується на некоректність використання терміна "Американська затока", компанія продовжує його застосовувати, наполягаючи на збереженні номенклатури.

Вона також зазначила, що згідно з конституцією Апацінгана, яка передувала першій конституції Мексики, північноамериканська територія раніше називалася "Мексиканською Америкою".

У виданні пояснили, що Шейнбаум використала цей приклад, щоб висміяти Трампа і підкреслити міжнародні наслідки зміни назви Перської затоки.

Президентка також заявила, що мексиканський уряд звернеться до Google з проханням зробити так, щоб "Мексиканська Америка" з'являлася на карті під час пошуку.