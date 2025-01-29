Перший раунд перемовин між Трампом і Путіним щодо України де-факто відбувся, - політолог Таран

Таку думку висловив політолог Сергій Таран в етері Еспресо.

Путін намагається скористатися зміною політичної кон'юнктури в Сполучених Штатах і організувати зустріч щодо питань безпеки, зокрема й війни в Україні.

"Перший раунд американо-російських перемовин щодо України вже де-факто відбувся, хоча публічно, заочно і не дуже ефективно. Трамп кілька разів звертався до Путіна з вимогою припинити війну, наводячи економічні аргументи, але Путін лише знизав плечима, і це нічим не завершилося. Трамп висунув економічні раціональні аргументи, які не подіяли на Путіна", - зазначив Таран.

За його словами, для Путіна важливо говорити не про економіку, а про ірраціональні речі, пов'язані з історією та безпекою.

"Аргументи, які можуть вплинути на Путіна, пов'язані з силою та армією. Наприклад, якщо Трамп заявить, що надасть більше зброї Україні, якщо перемовини не завершаться успішно, або що НАТО збільшить військову присутність і витрати, або якщо Трамп почне перемовини з Китаєм щодо тиску на Росію. Такі геополітичні аргументи на Путіна подіють набагато більше. Трамп також заявив, що потрібно зменшити ціну на нафту у світі, що потребує певних геополітичних дій", - сказав політолог.

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Ми можемо очікувати наступний етап перемовин між Трампом і Путіним, де обговорюватимуться питання сили та геополітики, а не економіки. І сьогодні Путін, ймовірно, готовий до перемовин зі Сполученими Штатами, вважає Таран.

"Як заявляв Путін, такі перемовини можуть охоплювати широкий спектр питань безпеки в Європі та світі. Для Путіна це дуже важливо, оскільки його давнім бажанням було сидіти за одним столом перемовин зі США. Після початку війни з ним ніхто не хотів розмовляти, і жоден пристойний західний політик не міг бути з ним за одним столом. Але зараз кон'юнктура в Сполучених Штатах змінилася, і Трамп ще під час виборчої кампанії заявляв про готовність спілкуватися з Путіним", - додав він.