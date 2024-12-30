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Головна Світ Політична воля Баку в досить жорсткій формі витверезила росіян, - авіаексперт Хазан про катастрофу азербайджанського літака
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Політична воля Баку в досить жорсткій формі витверезила росіян, - авіаексперт Хазан про катастрофу азербайджанського літака

Марина Клюєва
30 грудня, 2024 понедiлок
17:53
Світ

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан прокоментував, наскільки важко буде встановити реальну причину авіакатастрофи в Актау, яка сталася 25 грудня

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді для того, щоб встановити швидко, отримати відповіді на подібне питання, треба, щоб була політична воля. Ми тішимось, що політична воля є. Політична воля керівництва Республіки Азербайджан досить у жорсткій формі росіян трошечки витверезила, і сторону Казахстану. Тому що у них була, як я вважаю, спроба почати підігрувати росіянам", - сказав він. 

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Натомість, як вважає Геннадій Хазан, саме через жорстку позицію Азербайджану Казахстан ухвалив "правильну позицію".

"А після того, як президент Азербайджану прийняв жорстку позицію відносно росіян, одразу в Казахстані вони так подумали, подумали, я так вважаю, і ухвалили правильну позицію. Позицію того, що давайте, робимо розслідування і по результатах розслідування будемо робити висновки, а не будемо думати, яким чином засекретити цю роботу, як зверталися президент Російської Федерації і той коханець молодих козочок з певної частини на Росії", - зазначив авіаційний експерт. 

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей. 

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО

Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".

29 грудня стало відомо, що глава азербайджанської держави Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).

Теги:
Новини
Росія
Казахстан
Азербайджан
авіакатастрофа
Авіація
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