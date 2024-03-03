Політтехнолог Загородній прокоментував інформацію щодо "антиєвропейського" майбутнього Європарламенту

Про це він сказав у етері Еспресо.

На питання про те, як розуміти заяву Politico, що наступний склад Європарламенту буде "антиєвропейський", Загородній відповів: "Перекладаю що це означає: Росія зараз активно працює над тим, щоб крайні праві та крайні ліві партії в різних країнах заходили, як у Європарламент, так і в парламенти європейських країн. Але чи матимуть вони такі впливи та чи зможуть вони насправді переламати ситуацію поки що велике питання".

За словами політтехнолога, загроза воєнних дій Росії проти Європи є явною.

"Звичайно, що вони будуть багато чого говорити, кричати, лякати Третьою світовою війною, але, я не думаю, що це так буде лякати європейців, тому що вони вже бачать, що Росія перейшла ту межу, особливо після того, як вони почали розгортати свою військову економіку за якою слідує автоматична агресія проти країн НАТО і це перша позиція. Друге, я думаю, що багато чого поміняла смерть Навального", - пояснює керівник партнер "Національної антикризової групи".

Загородній наголосив, що на Заході, як і всередині Росії, існували надії, що прихід Олексія Навального змінить диспозицію у РФ: "Мовляв, буде такий новий Єльцин, який розповідатиме, що це все була помилка, відкриє доступ до російських енергоресурсів у тому числі й кудись поверне Росію принаймні на якийсь час, а зараз зрозуміло, що іншого шляху немає. Путін буде довго і буде довго війна".