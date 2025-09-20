Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН

Про це інформує BBC.

У відомстві зазначили, що Португалія змінює політику на тлі затяжної війни в секторі Гази.

Нині Палестинську державу визнають близько трьох чвертей зі 193 країн-членів ООН. У 2012 році Палестина отримала статус держави-спостерігача, що не є членом організації.

Ізраїль, своєю чергою, різко засудив ці наміри. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання Палестини "винагороджує терор", посилаючись на напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Головний союзник Ізраїлю – Сполучені Штати – також підтримали позицію Нетаньягу. Президент США Дональд Трамп, виступаючи цього тижня під час державного візиту до Великої Британії разом із прем'єр-міністром Кіром Стармером, висловився проти визнанням Палестинської держави.