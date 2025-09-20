Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН
Міністерство закордонних справ Португалії оголосило, що країна долучиться до низки західних країн і визнає Палестину як державу під час сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку
Про це інформує BBC.
У відомстві зазначили, що Португалія змінює політику на тлі затяжної війни в секторі Гази.
Нині Палестинську державу визнають близько трьох чвертей зі 193 країн-членів ООН. У 2012 році Палестина отримала статус держави-спостерігача, що не є членом організації.
Ізраїль, своєю чергою, різко засудив ці наміри. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання Палестини "винагороджує терор", посилаючись на напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Головний союзник Ізраїлю – Сполучені Штати – також підтримали позицію Нетаньягу. Президент США Дональд Трамп, виступаючи цього тижня під час державного візиту до Великої Британії разом із прем'єр-міністром Кіром Стармером, висловився проти визнанням Палестинської держави.
- Нагадуємо, серед країн, які мають намір визнати Палестину як незалежну державу під час вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН є Канада, Мальта, Франція, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Люксембург та Бельгія.
- Крім того, 12 вересня Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів схвалила декларацію, в якій викладено "конкретні, обмежені в часі та незворотні кроки" на шляху до дводержавного вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною без участі ХАМАСу.
