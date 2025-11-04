Постачання російської нафти морем впало до мінімуму завдяки санкціям Трампа, - Bloomberg
Морські поставки російської сирої нафти скоротилися до найнижчого рівня з січня 2024 року після запровадження нових санкцій США, які змусили головних покупців утриматися від придбання нафти з РФ
Про це пише Bloomberg.
За даними видання, середній за чотири тижні обсяг відвантажень із російських портів до 2 листопада зменшився до 3,58 млн барелів на добу — це на 190 тисяч менше, ніж тижнем раніше.
Падіння експорту призвело до зниження нафтових доходів Москви до мінімуму з серпня та стало наслідком американської заборони на операції з найбільшими російськими експортерами — "Роснефтью" та "Лукойлом".
Водночас НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині тимчасово призупинили закупівлі підсанкційної нафти, шукаючи альтернативні джерела.
Попри скорочення продажів, російські експортери продовжують завантажувати танкери, що призвело до накопичення рекордних запасів нафти в морі — понад 380 млн барелів, що на 27 млн (8%) більше, ніж на початку вересня.
Індія, Китай і Туреччина разом забезпечують понад 95% морського експорту російської нафти, тож зменшення їхніх закупівель майже неможливо компенсувати. У результаті нафта, що залишається на танкерах, стає ключовим показником ефективності останніх санкцій США.
- 3 листопада повідомлялося, що китайські нафтопереробні заводи відмовляються від російських поставок після того, як Сполучені Штати та їхні союзники запровадили санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу".
