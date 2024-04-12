"Повинен працювати над деескалацією": Кемерон застеріг Іран від розширення конфлікту на Близькому Сході

Про це Кемерон повідомив у Х.

"Сьогодні я чітко дав зрозуміти міністру закордонних справ Амір Абдуллахіану, що Іран не повинен втягувати Близький Схід у ширший конфлікт", - написав він.

Кемерон висловив стурбованість потенційною можливістю прорахунків, які призведуть до подальшого насильства.

"Натомість Іран повинен працювати над деескалацією та запобіганням подальшим атакам", - наголосив голова британського МЗС.

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.

Посольство Ірану в ООН заявило, що країна могла б і не завдавати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію сімох старших офіцерів КВІР у Дамаску, але за певних умов.