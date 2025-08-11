"Повинні виїхати негайно": Трамп хоче виселити безпритульних із Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявив про намір виселити всіх безпритульних із Вашингтона, а злочинців – посадити у вʼязниці
Про це він заявив у TruthSocial, цитує Reuters.
"Безпритульні повинні виїхати негайно. Ми дамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинці, вам не потрібно виїжджати. Ми посадимо вас до в'язниці, де вам місце", - написав Трамп.
Водночас мер Вашингтона зауважував, що наразі в столиці не спостерігається спалаху злочинності.
За словами джерела агентства, американська адміністрація готується розгорнути сотні військових національної гвардії у місті, але Трамп ще не прийняв остаточного рішення.
У будь-якому іншому штаті рішення стосовно залучення гвардії входить в обовʼязки губернатора, однак президент США безпосередньо контролює військових у Вашингтоні.
Однак у питанні виселення безпритульних невідомо, які юридичні повноваження використовуватиме адміністрація, оскільки глава Білого дому контролює лише федеральну землю та будівлі.
У Вашингтоні з чисельністю населення близько 700 тис. 3782 людей – безпритульні. Як зазначається, більшість із них перебувають в аварійних притулках або перехідному житлі, а не на вулиці.
