Прем'єрка Латвії Сіліня звинуватила Росію у залякуванні учасників Саміту миру ядерними погрозами

Про це вона повідомила на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини і своїми колегами з Естонії та Литви, передає Delfi.

Очільниця уряду Латвії сказала, що Росія загрожує всій Європі, зауваживши, що так було в минулому, а зараз нічого особливо не змінилось.

"Сьогоднішньою зустріччю ми підтверджуємо, що працюємо в рамках НАТО і над зміцненням обороноздатності Європейського Союзу", - підкреслила Сіліня.

Вона також заявила, що Росія поширює погрози ядерною зброєю для залякування країн-учасниць Саміту миру щодо України.

За словами прем’єрки Естонії Каї Каллас, теперішні ядерні погрози РФ розповсюджує з метою стримати рішення, які держави планують ухвалити для допомоги України. Вона також наголосила, що Росія раніше погрожувала застосуванням аналогічної зброї, "але це була лише погроза".

Водночас, як зазначила Каллас, не можна з упевненістю сказати, що ядерну зброю не буде застосовано, адже РФ схильна діяти непередбачувано.

Латвійська прем’єрка також повідомила, що військовий потенціал зміцнюватиметься завдяки розвитку оборонної промисловості, тому необхідно, аби всі члени НАТО виділяли не менше 2% ВВП на оборону.

"Деякі країни ясніше усвідомили, якими є справжні загрози з боку Росії. Усвідомлення цих загроз дає Україні більше можливості перемогти у війні з Росією", – сказала Сіліня.