Прем'єрка Латвії Сіліня звинуватила Росію у залякуванні учасників Саміту миру ядерними погрозами
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Росія своїми ядерними погрозами прагне залякати учасників Саміту щодо миру в Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії
Про це вона повідомила на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини і своїми колегами з Естонії та Литви, передає Delfi.
Очільниця уряду Латвії сказала, що Росія загрожує всій Європі, зауваживши, що так було в минулому, а зараз нічого особливо не змінилось.
"Сьогоднішньою зустріччю ми підтверджуємо, що працюємо в рамках НАТО і над зміцненням обороноздатності Європейського Союзу", - підкреслила Сіліня.
Вона також заявила, що Росія поширює погрози ядерною зброєю для залякування країн-учасниць Саміту миру щодо України.
За словами прем’єрки Естонії Каї Каллас, теперішні ядерні погрози РФ розповсюджує з метою стримати рішення, які держави планують ухвалити для допомоги України. Вона також наголосила, що Росія раніше погрожувала застосуванням аналогічної зброї, "але це була лише погроза".
Водночас, як зазначила Каллас, не можна з упевненістю сказати, що ядерну зброю не буде застосовано, адже РФ схильна діяти непередбачувано.
Латвійська прем’єрка також повідомила, що військовий потенціал зміцнюватиметься завдяки розвитку оборонної промисловості, тому необхідно, аби всі члени НАТО виділяли не менше 2% ВВП на оборону.
"Деякі країни ясніше усвідомили, якими є справжні загрози з боку Росії. Усвідомлення цих загроз дає Україні більше можливості перемогти у війні з Росією", – сказала Сіліня.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
- Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
- На Саміті миру буде вироблено спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, заявив речник президента України Сергій Никифоров.
- Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запросила Папу Римського Франциска на Глобальний саміт миру, відбудеться 15 та 16 червня у Бюргенштоку.
- 7 травня президент України Володимир Зеленський особисто запросив на Глобальний саміт миру лідерів Бельгії, Іспанії, Латвії та Фінляндії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе