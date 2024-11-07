Президент Південної Кореї обговорив із Трампом відправку військових КНДР до РФ
Лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили відправку військових КНДР до РФ
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Так, президент привітав Трампа з перемогою під гаслом "Зробимо Америку знову великою!" та висловив надію на продовження співпраці зі Сполученими Штатами під його керівництвом.
У відповідь Трамп висловив подяку, заявивши, що сподівається на продовження відносин співпраці між Південною Кореєю та США.
Лідери також обговорили ситуацію в Північній Кореї, зокрема нещодавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ у Росії. Посадовці також висловили стурбованість цими питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні.
- У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
- Президент США Джо Байден зателефонував і привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах.
- Увечері віцепрезидентка США й екскандидатка у президенти Камала Гарріс звернулася до американців після поразки на виборах. Також вона зателефонувала Трампу й привітала його з перемогою.
- Актуальне
- Важливе