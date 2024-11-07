Президент Південної Кореї обговорив із Трампом відправку військових КНДР до РФ

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Так, президент привітав Трампа з перемогою під гаслом "Зробимо Америку знову великою!" та висловив надію на продовження співпраці зі Сполученими Штатами під його керівництвом.

У відповідь Трамп висловив подяку, заявивши, що сподівається на продовження відносин співпраці між Південною Кореєю та США.

Лідери також обговорили ситуацію в Північній Кореї, зокрема нещодавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ у Росії. Посадовці також висловили стурбованість цими питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні.