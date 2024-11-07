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Президент Південної Кореї обговорив із Трампом відправку військових КНДР до РФ

Катерина Єсікова
7 листопада, 2024 четвер
08:28
Світ президент Південної Кореї Юн Сук Йоль

Лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили відправку військових КНДР до РФ

Зміст

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Так, президент привітав Трампа з перемогою під гаслом "Зробимо Америку знову великою!" та висловив надію на продовження співпраці зі Сполученими Штатами під його керівництвом.

У відповідь Трамп висловив подяку, заявивши, що сподівається на продовження відносин співпраці між Південною Кореєю та США.

Лідери також обговорили ситуацію в Північній Кореї, зокрема нещодавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ у Росії. Посадовці також висловили стурбованість цими питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні.

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
  • Президент США Джо Байден зателефонував і привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах.
  • Увечері віцепрезидентка США й екскандидатка у президенти Камала Гарріс звернулася до американців після поразки на виборах.  Також вона зателефонувала Трампу й привітала його з перемогою. 
Теги:
Новини
КНДР
Південна Корея
Дональд Трамп
вибори у США
США
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