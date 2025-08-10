Путін у змові з лівійським генералом готує нову міграційну кризу в ЄС: літаки з африканцями прибувають до Мінська, - Telegraph

Про це пише The Telegraph із посиланням на неназваних посадовців, обізнаних з цим питанням.

Там зазначається, що Єврокомісія відстежила збільшення кількості рейсів між східним лівійським містом Бенгазі та столицею Білорусі Мінськом.

За словами офіційних осіб, ця тенденція свідчить про можливу координацію з генералом Хафтаром, військовим, який контролює значну частину східної Лівії, з метою сприяння хвилі нелегальної міграції до блоку.

Це може означати повторення літа 2021 року, коли десяткам тисяч потенційних шукачів притулку допомогли перетнути кордони Білорусі, що, за словами офіційних осіб, було організованою Росією з метою дестабілізувати ЄС. Найбільша напруга тоді була на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою.

"Ми стежимо за нещодавніми рейсами Мінськ-Бенгазі, що виконуються авіакомпанією "Белавіа". Частота та характер цих рейсів, особливо в короткі терміни, викликають питання щодо потенційної координації або сприяння потокам нелегальної міграції", – сказав представник Єврокомісії.

Дані з відкритих джерел свідчать про сплеск кількості рейсів між лівійським містом і білоруською столицею. У травні між містами було лише два рейси, у червні – 5, а в липні – 4.

Раніше білоруського диктатора Олександра Лукашенка звинувачували в тому, що він дозволяв мігрантам приземлятися в Мінську аналогічними рейсами, а потім допомагав транспортувати їх до імпровізованих таборів на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією.

Telegraph нагадує, що за перші 7 місяців цього року ЄС зафіксував близько 5000 незаконних перетинів своїх східних сухопутних кордонів.

Хоча порівняно з минулим роком кількість рейсів між Лівією та Білоруссю скоротилася, невелика кількість рейсів між країнами може призвести до нового потоку тих, хто прибуває з метою перетнути кордон з ЄС.

У Європі вважають, що Путін може використати свій вплив у Лівії, щоб знову націлитись на континент.