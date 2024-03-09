Республіканці готують власний пакет допомоги для України, - ЗМІ

Про це пише NBC News із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що вони сподіваються, що новий законопроєкт зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України.

Плани перебувають на попередніх стадіях і ще далекі від остаточного формування, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до прийняття закону, щойно Конгрес 22 березня затвердить черговий законопроєкт з фінансування уряду.

Водночас, як кажуть джерела, голосування за допомогу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.

Серед пропозицій, які висувають на обговорення, розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, сказали голова палати представників із закордонних справ Майк МакКол, республіканець від Техасу, який бере участь в обговореннях, і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.

Російські активи, конфісковані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава для кредиту українцям, сказав МакКол, додавши, що план також може мати щедру систему погашення для допомоги Україні.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.