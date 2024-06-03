РФ запроваджує нові санкції проти британських діячів через "освоєння України Лондоном й антиросійську риторику"

Відповідна заява оприлюднена на сайті російського МЗС.

"Провокаційна антиросійська риторика британських офіційних осіб та практичні кроки Лондона щодо подальшого військового освоєння України свідчать про неослабний настрій керівництва Великобританії на продовження жорсткого системного протистояння з нашою країною. При цьому, як і раніше, провідну роль у насадженні русофобії та поширенні дезінформації про Росію відіграють ЗМІ Великої Британії, які працюють за вказівкою влади", - зазначають росіяни.

Тому МЗС РФ додало до переліку осіб, яким заборонено в'їзд до Росії, британських політиків, відповідальних за формулювання та реалізацію "антиросійського курсу Лондона", журналістів, "викритих на брехні й русофобії", та експертів, які, за словами МЗС РФ, показують суспільно-політичні події Росії "у негативному і невідповідному дійсності ключі".

Також Москва закликала Лондон не надавати Києву військової допомоги, "яка веде до жертв серед мирного населення і лише затягує агонію неонацистського режиму в Києві".

"Зусилля англійців з дискредитації та міжнародної ізоляції Росії, у тому числі в контексті СВО, неминуче отримають рішучу та жорстку відсіч з нашого боку", - запевняють у ворожому МЗС.