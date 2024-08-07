"Робоча технологія": політолог Несвітайлов про те, чому Гарріс обрала Волца кандидатом у віцепрезиденти США
Політолог-міжнародник Максим Несвітайлов розповів, чому з точки зору політтехнологій віцепрезидентка США Камала Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волца
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Насправді технологія дуже робоча, те, що плюс-мінус по типажу такого кандидата Камала Гарріс обере президентом - це було очевидно, що це буде білий сивочолий чоловік, плюс-мінус середнього віку, який має достатньо таки центристські погляди, який може сподобатись не тільки демократам, а тим, хто сумнівається, і навіть певній частині республіканців. Саме Волц, він може сподобатись республіканцям середнього заходу", - казав Несвітайлов.
Він порівняв співпрацю Гарріс та Волца із тандемом Барака Обами та Джо Байдена.
"Вони, що цікаво, з Камалою Гарріс однолітки, фактично їм по 60 років, але так виглядає, що йому як раз 60, а їй десь 40, і він виглядає більш таким старшим, мудрим товаришом, як у свій час Джо Байден виглядав для Барака Обами. Є електоральні вподобання, є політичні технології, і вони дуже активно використовуються у Сполучених Штатах Америки, є холодний розрахунок як раз через який, власне, Волца і взяли", - розповів політолог.
До того ж, на його думку, Волц має "підтягнути" канидатуру Гарріс в очах однопартійців.
"Нема в нього як такої сильної задачі прям електорально підтягнути якусь велику базу, він більше як для того, щоб створити баланс в команді і крім того дати певну, додати авторитету Камалі Гарріс всередині демократичної партії, того що насправді у неї немає такого авторитету і впливу саме серед партійців. Волц же, він має понад 30-річний стаж партійної діяльності, він в цьому плані такий більш заслужений дядько, хоча вони, я наголошую - вони однолітки", - додав Максим Несвітайлов.
Що передувало
16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс.
1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
2 серпня Демпартія офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.
6 серпня Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти: ним став губернатор штату Міннесота Тім Волц.
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