Родичі жертв рейсу MH17 вимагають визнання РФ відповідальності за збиття літака як частину мирної угоди

Про це йдеться у відповідних листах, що були направлені президенту США Дональду Трампу та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, копії яких є у розпорядженні Європейської правди.

"У двох листах до Трампа та фон дер Ляєн родичі жертв МН17 висловилися раніше цього місяця про можливу мирну угоду щодо України. Вони стверджують, що надійної угоди важко досягти без визнання Росією відповідальності за збиття MH17", - йдеться у матеріалі.

У виданні зазначають, що рідні жертв уже давно вимагають від Росії визнання своєї ролі, вибачень і публічного розслідування щодо всіх причетних і причин збиття літака. Уряд Нідерландів послідовно підтримував ці вимоги. Тепер родичі вважають, що їхні вимоги мають бути частиною будь-якого потенційного мирного врегулювання.

"Без цього не може бути надійного миру з Росією", – кажуть вони.

Зазначається, що копії листів також були надіслані прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схоофу, комітетам (міністерства закордонних справ і юстиції та безпеки) нижньої палати парламенту та очільниці європейської дипломатії Каї Каллас.

Що відомо про збиття літака рейсу MH17

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія), збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. У катастрофі загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

У травні 2018 року Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група також показала уламок ракети, яка збила MH17.

Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.

У червні 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17. 16 липня ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.

Уже 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок: літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли зі ЗРК "Бук" із боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем "ДНР". Згідно з вироком у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі - Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Олега Пулатова, який був ще одним підозрюваним, вважають невинним.

25 січня 2023 року Європейський суд постановив, що Нідерланди мають право вимагати компенсацію з РФ щодо збиття пасажирського рейсу MH17 у липні 2014 року.

У лютому прокурори знайшли докази, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про поставку ЗРК "Бук" терористам "ДНР" для збиття MH17.

Згодом Нідерланди викликали посла Росії та вимагали пояснень у зв'язку з висновками Спільної слідчої групи стосовно розслідування збиття літака рейсу МН17 і причетності до нього Путіна.

Натомість російський президент надав звання "гвардійська" 53-й зенітній ракетній бригаді, яка причетна до збиття малайзійського пасажирського лайнера рейсу MH17.

Згодом стало відомо, що влада Нідерландів розглядала можливість військового втручання, коли бойовики у 2014 році збили малайзійський Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом.

Напередодні десятої річниці збиття малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за трагедію.