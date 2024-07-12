"Це був крайній варіант": Нідерланди розглядали військове втручання, коли над Донбасом збили MH17

Про це розповіли прем’єр-міністр країни Дік Схооф та колишній начальник штабу оборони Збройних сил Том Міддендорп в інтерв’ю NOS.

За словами Міддендорпа, до Нідерландів тоді прибув австралійський спецназ, який тренувався зі спецпризначенцями Амстердаму.

"Це був цілком реальний варіант. Існувала готовність взяти на себе цю відповідальність, яка також була присутня в раді міністрів", - сказав він.

Схооф, який 10 років тому був главою кризового комітету щодо MH17 як національний координатор з питань боротьби з тероризмом і безпеки, підтвердив ці слова. Він додав, що варіант військового втручання тоді розробили й перевірили.

За його словами це "можна було зробити", однак така дія була крайнім варіантом.

"Врешті-решт ви разом відновлюєте мир. Тому я не вірю, що в емоційному настрої було б прийнято рішення: ми збираємося розгорнути солдатів", - сказав він.

Збиття літака рейсу MH17

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія), збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. У катастрофі загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Після чотирьох років розслідування, 24 травня 2018 року, Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.

У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії. У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.

7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи. Вже 8 грудня 2021 року родичі загиблих в авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.

20 грудня прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві. А 21 грудня прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками. Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.

10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17. 16 липня ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.

А 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок: літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли із ЗРК "Бук" з боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем "ДНР". Згідно з вироком у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Олега Пулатова, який був ще одним підозрюваним, вважають невинним.

2 грудня того ж року стало відомо, що прокуратура Нідерландів не буде подавати апеляцію щодо результатів судового процесу про збиття Boeing-777 "Малайзійських авіаліній".

25 січня 2023 року Європейський суд постановив, що Нідерланди мають право вимагати компенсацію з РФ щодо збиття пасажирського рейсу MH17 у липні 2014 року.

У лютому прокурори знайшли докази, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про поставку ЗРК "Бук" терористам "ДНР" для збиття MH17. Згодом Нідерланди викликали посла Росії та вимагали пояснень у зв'язку з висновками Спільної слідчої групи стосовно розслідування збиття літака рейсу МН17 і причетності до нього Путіна.

Натомість російський президент надав звання"гвардійської" 53-й зенітній ракетній бригаді, яка причетна до збиття малайзійського пасажирського лайнера рейсу MH17.