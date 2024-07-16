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Десята річниця збиття літака MH17: ЄС закликав Росію визнати відповідальність

16 липня, 2024 вiвторок
15:49
Світ МН17

Напередодні десятої річниці збиття малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за трагедію

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Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"17 липня ми вшановуємо пам'ять 298 невинних людей, у тому числі 80 дітей, 17 національностей, які загинули в результаті збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 десять років тому. Десятиріччя пам'яті викликає дуже болючі спогади. Ми поновлюємо наші найглибші співчуття родинам і друзям жертв", - йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що докази, представлені Спільною слідчою групою під час розгляду справи в Окружному суді Нідерландів та передані до Європейського суду з прав людини та Ради Міжнародної організації цивільної авіації, чітко вказують на те, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який був використаний для збиття рейсу MH17, поза сумнівом, належав російським збройним силам.

"Жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, установлених судом", - додають в ЄС.

Що відомо про збиття літака рейсу MH17

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту,  який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія), збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. У катастрофі загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу. 

У травні 2018 року Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група також показала уламок ракети, яка збила MH17.

Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.

У черві 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17. 16 липня ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.

Вже 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок: літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли з ЗРК "Бук" з боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем "ДНР". Згідно з вироком у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі - Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Олега Пулатова, який був ще одним підозрюваним, вважають невинним.

25 січня 2023 року Європейський суд постановив, що Нідерланди мають право вимагати компенсацію з РФ щодо збиття пасажирського рейсу MH17 у липні 2014 року.

У лютому прокурори знайшли докази, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про поставку ЗРК "Бук" терористам "ДНР" для збиття MH17. Згодом Нідерланди викликали посла Росії та вимагали пояснень у зв'язку з висновками Спільної слідчої групи стосовно розслідування збиття літака рейсу МН17 і причетності до нього Путіна.

Натомість російський президент надав звання "гвардійської" 53-й зенітній ракетній бригаді, яка причетна до збиття малайзійського пасажирського лайнера рейсу MH17.

Згодом стало відомо, що влада Нідерландів розглядала можливість військового втручання, коли бойовики у 2014 році збили малайзійський Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом.

Теги:
Росія
ЄС
Нідерланди
Донбас
Війна з Росією
авіакатастрофа
MH17
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