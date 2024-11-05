Росіяни роблять ставку на хаос: експерт-міжнародник Краєв про вибори в США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни роблять ставку на хаос, а не на якогось конкретного кандидата у президенти США. Кремль вболіває за те, щоб у Сполучених Штатах почалася нова громадянська війна або інша форма громадянського конфлікту – це також доведений факт. Москва дійсно намагається зробити все можливе, аби американці максимально не довіряли один одному", - зауважив Олександр Краєв.

За його словами, спочатку в публічних заявах Росія підтримувала кандидатуру Трампа, а потім декілька разів у різних форматах у Кремлі казали, що найкраще було б працювати саме з Камалою Гарріс, і це чітко вказує на те, що вони не вболівають ні за кого, крім хаосу. Бо саме хаос допоможе Кремлю відволікти США від українського питання.

"Щодо потенційного плану Трампа та його ставлення до припинення війни, то ми бачили останні заяви Кремля, в яких вони говорять про готовність перегорів та будь-якого модераторства, але не готові вести переговори не на своїх умовах. Тому для росіян тут абсолютно нічого не змінилося", - резюмував експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

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