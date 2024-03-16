Російські повстанці не зупинятимуться, - Буданов

Про це Буданов розповів в етері телемарафону.

За його словами, російські добровольці на території Росії вирішують своє внутрішньодержавне питання.

"Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом - будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сил у них є достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі - побачимо з часом", - сказав Буданов.

Коментуючи заяву одного з представників легіону "Свобода Росії" про готовність російських добровольців звільнити російське село Тьоткіно Курської області в обмін на те, що російські окупанти покинуть український Мелітополь, очільник ГУР зазначив, що ставиться до цього з радістю, але "як буде - побачимо" і наразі зарано про це говорити.

Крім того, на думку Буданова, у легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону з'являється суб'єктність.

"Їх вже не можна назвати угруповуванням - це вже насправді стає сила", - додав очільник ГУР, зазначивши, що до російських добровольців ймовірно приєднуватимуться опозиційні сили.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак. Згодом російські добровольці вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК заявив, що взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

16 березня російські добровольці звернулись до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вийти з ними на зв'язок для обговорення "майбутнього РФ без диктатури та авторитаризму".