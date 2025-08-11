Рютте запевнив, що НАТО постачатиме зброю Україні незалежно від результатів зустрічі Трампа й Путіна

Про це він сказав в інтервʼю CBS News.

Зокрема, Рютте наголосив на зобовʼязанні Альянсу, аби "Україна мала те, що їй потрібно, щоб залишатися в боротьбі і бути в найкращій позиції".

Генсек заявив, що скоординовані поставки зброї країн-членів НАТО Києву продовжуватимуться незалежно від результатів саміту Путіна й Трампа на Алясці.

Водночас він підкреслив: "Україна повинна бути і буде залучена" до питань, які стосуються територій, гарантій безпеки, мирних перемовин.

Окрім того Рютте додав, що окупація Росією українських територій ніколи не може бути визнана в юридичному сенсі. За його словами, перемовини можуть передбачати питання, "як впоратися з фактичною ситуацією, що росіяни наразі утримують українську територію".