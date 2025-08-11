Рютте запевнив, що НАТО постачатиме зброю Україні незалежно від результатів зустрічі Трампа й Путіна
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що держави Альянсу продовжуватимуть постачання зброї Україні незалежно від того, що відбудеться під час зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна 15 серпня
Про це він сказав в інтервʼю CBS News.
Зокрема, Рютте наголосив на зобовʼязанні Альянсу, аби "Україна мала те, що їй потрібно, щоб залишатися в боротьбі і бути в найкращій позиції".
Генсек заявив, що скоординовані поставки зброї країн-членів НАТО Києву продовжуватимуться незалежно від результатів саміту Путіна й Трампа на Алясці.
Водночас він підкреслив: "Україна повинна бути і буде залучена" до питань, які стосуються територій, гарантій безпеки, мирних перемовин.
Окрім того Рютте додав, що окупація Росією українських територій ніколи не може бути визнана в юридичному сенсі. За його словами, перемовини можуть передбачати питання, "як впоратися з фактичною ситуацією, що росіяни наразі утримують українську територію".
- Також Рютте заявив, що майбутня зустріч американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці покаже, чи готовий Кремль припинити війну в Україні.
- Водночас посол України в США Оксана Маркарова висловила переконання, що судячи з останніх дій американський президент Дональд Трамп діятиме з позиції сили на перемовинах з РФ, що заплановані на Алясці 15 серпня.
