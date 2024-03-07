Швеція 7 березня офіційно стане членом НАТО, - Білий дім

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що приєднання Швеції до Альянсу зробить США та союзників ще захищенішими.

"НАТО - найпотужніший оборонний альянс в історії світу, і сьогодні він так само важливий для забезпечення безпеки наших громадян, як і 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни", - наголосили у Білому домі.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2023 рокуФінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

25 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Уже через рік, 26 лютого 2024 року, вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.

2 березня спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив законопроєкт до офісу президента. Новий президент Угорщини Томаш Шуйок згодом підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.