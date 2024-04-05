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Слідком оприлюднив дані з телефонів підозрюваних, які, ймовірно, здійснили теракт під Москвою: кажуть про причетність до війни в Україні

5 квітня, 2024 п'ятниця
08:10
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Слідчий комітет Росії отримав дані з мобільних телефонів затриманих, які, ймовірно, здійснили теракт у ТРЦ "Крокус Сіті хол" у Підмосков'ї

Про це пише РІА Новини з посиланням на Слідком.

Зазначається, що вранці 24 лютого 2024 року один із підозрюваних нібито за вказівкою куратора знайшов і відправив йому скріншоти зображень входів у торговельний центр "Крокус Сіті хол" та під'їзних шляхів.

"Крім того, у телефоні терориста виявлено фото людей у камуфляжі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та української поштової марки з нецензурним жестом", - йдеться у повідомленні.

У Росії припускають, що зазначені дані можуть свідчити про нібито зв'язок між терактом та війною в Україні.

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв   заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Росія
теракт
Війна з Росією
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