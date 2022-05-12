English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Світ спостерігає у прямому етері за трагедією молодих українців, які героїчно боронять свою Масаду, і мовчить, - Княжицький щодо ситуації на Азовсталі

Світ спостерігає у прямому етері за трагедією молодих українців, які героїчно боронять свою Масаду, і мовчить, - Княжицький щодо ситуації на Азовсталі

12 травня, 2022 четвер
09:14
Суспільство Микола Княжицький

Нардеп "ЄС" Микола Княжицький заявив, що агресор майже переконав світ, що захисники Азовсталі є "нацистами". А тепер світ спостерігає за трагедією молодих українців, які боронять свою Масаду, і мовчить

Про це він написав у фейсбук.

"Держави будувалися на трагедіях, які об‘єднують народ. Це було тоді, коли світ керувався національними егоїзмами і грошима", - зауважив він. 

За його словами, наразі ми кажемо, що демократії будуються на цінностях. 

"Євреї будували державу, щоб не було повторення Холокосту. Але була ще одна трагедія, згадуючи про яку євреї кажуть: "ніколи знову". Це трагедія Масади. Я був у Масаді і це справляє неабияке враження", - каже Княжицький. 

Нардеп навів приклад, що пише Вікіпедія щодо цього: "В 67 році н.е. в Масаді отаборилися сікарії, представники радикальної партії, що очолила повстання проти римлян, яке переросло в тривалу Юдейську війну. У 70 році н.е., після взяття римськими легіонами Єрусалима, Масада виявилась останнім оплотом повсталих. Захисників фортеці ледве нараховувалось під тисячу осіб, разом з жінками і дітьми, але вони спромоглися утримувати Масаду ще впродовж майже трьох років. Близько дев'яти тисяч рабів прокладали дороги і тягали землю для спорудження облогового валу навколо фортеці і ділянок для метальних машин і тарану. У 72 р. н.е. римляни розпочали облогу. Коли навесні 73 р. н.е. римляни змогли підпалити додатково зведений сікаріями внутрішній оборонний мур, що складався з дерев'яних дощок і колод, долю Масади було визначено. Не бажаючи здаватися на поталу ворога, сікарії вирішили заподіяти собі колективне самогубство. Кинули жереб і обрали тих десятьох, що мали стати виконавцями загальної волі, - саме вони вбили усіх захисників фортеці, жінок і дітей, а тоді один, визначений також жеребом, покінчив з рештою дев'ятьма, а тоді вже вбив себе".

Він зазначив, що у той час не було інтернету і ніхто не знав, що відбувається у Масаді. 

"Кожен народ має свої героїчні фортеці. Уявіть собі, якби весь світ спостерігав за тим, як живуть оборонці Масади, як тримають облогу, поіменно знав більшість героїв! І як у кіно спостерігав би за трагедією, думаючи: це не наша війна. Вони самі вибрали свою долю. Азовсталь - українська Масада. Ми ще не дійшли до фіналу і повинні зробити усе, щоб не дійти. Усе від нас залежне", - наголосив Княжицький. 

Нардеп нагадав, що перед повномасштабною війною в Україні став популярним серіал "Гра в кальмара". За його словами, кожен у світі зараз перетворився на учасника цієї смертельної гри. Просто у різних ролях. 

"Можна сказати різне. Мовляв, Зеленський не дав наказ про відступ перед оточенням, а повинен був. Або, що захисники Азовсталі і самі мали розуміти наслідки впертості. Це пост про інше. Цілий світ спостерігає у прямому етері за трагедією молодих українців, які героїчно боронять свою Україну, свій Маріуполь, свою Масаду і мовчить", - сказав він.

Княжицький зауважив, що "брехливий нацистський російський агресор майже переконав світ", що захисники Азовсталі самі є "нацистами". 

"А це чесні герої, серед яких окрім українців є люди татарського, єврейського, російського і іншого походжень. Вони захищають демократію і Європу. Втім, навіть інтернет не може перемогти байдужості і об‘єднати людей для перемоги над злом, яке несе смерть. Сучасні війни у відкритому світі повинні спиратися на солідарність добра. І тоді добро переможе", - додав він.

  • 7 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що з заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку. 8 травня заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних з Азовсталі, адже немає спецтехніки для розбору завалів.
  • 9 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що на Азовсталі залишається ще понад сотня цивільних
  • Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар вважає, що для порятунку військових Маріуполя потрібна підтримка "третьої сторони". А командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" військових України з Азовсталі.
  • Згодом Святослав Паламар заявив, що цивільні, якими опікувалися українські військові, залишили заблокований росіянами у Маріуполі завод "Азовсталь".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

Микола Княжицький
Маріуполь
евакуація
війна з Росією
війна
новини України
новини Маріуполя
полк Азов
Азовсталь
Читайте також:
Чалий
11 травня, 2022 середа
Китай перейшов від спостереження до нейтралітету: керівництво образило те, що Путін в Україні програє, - дипломат Чалий
Кравчук
Автор Віталій Портников
11 травня, 2022 середа
Віталій Портников: Президент “між крапельками”
путін путлер
10 травня, 2022 вiвторок
Путін прийняв рішення почати війну на території Молдови, - очільниця розвідки США
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 33
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
12 травня
10:34
комп'ютер
Уряд допомагатиме ІТ-фахівцям зі звільненням від мобілізації
10:30
Українська армія ЗСУ
Українські війська на Харківщині відновлюють контроль над населеними пунктами в напрямку кордону, - британська розвідка
10:23
ворожа бронемашина втрати рф
Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 26 650 військових, 1195 танків, 398 БПЛА й 161 вертоліт, - Генштаб ЗСУ
10:18
Ексклюзив
Павло Клімкін
Російські дипломати займаються тільки шпигунством та пропагандою, - Клімкін
10:08
Google
Android 13, застосунок Wallet та окуляри-перекладачі: які технологічні новинки презентували на Google I/O 2022
10:01
Ексклюзив
Азов
Уряд повинен робити більше для порятунку військових "Азову", часу мало, - наречена бійця "Азов"
10:01
свічка
У боях за Азовсталь загинули боксер Артем Моша та борець Михайло Попов
09:56
Німецький концерн Siemens піде з російського ринку
09:45
Петро Порошенко
Порошенко: у своїй паралельній реальності Путін прагне перемоги над НАТО, тому бреше та виправдовує звірства російської армії в Україні
09:40
Нед Прайс
Під час відбудови України США будуть поряд, - Держдеп
09:14
мобільний зв'язок
На Херсонщині окупанти блокують мобільний зв'язок, - депутат облради
08:55
Росавіація
Росавіація припинила публікацію статистики авіаперевезень
08:52
комендантська година
В Оріхові на Запоріжжі запровадили посилену комендантську годину
08:40
Росія використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок, - міністр торгівлі США
08:33
Окупанти 26 разів за добу обстріляли Луганщину: пошкоджено щонайменше 24 будинки й авто з гумдопомогою
08:31
Ексклюзив
Біла Церква. Обстріли
Ворог обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, є поранений, - Вілкул
08:21
ЄС
Посли країн ЄС підтримали пропозиції про спільне використання газових сховищ
07:46
Обстріл, Чернігівщина, Вʼячеслав Чаус, школа
Окупанти завдали авіаударів по школах у Новгород-Сіверському, є загиблі та поранені
07:28
окупанти рф
Росія веде штурмові дії на кількох напрямках, а також продовжує перегрупування військ та поповнення запасів техніки, - Генштаб
07:26
Канада готує ще 3 авіарейси з Польщі для українських біженців
07:20
Одеса
Найближчими днями ворог активізує повітряну розвідку в Одесі, є висока загроза ракетних ударів, - речник ОВА
06:42
На фото: українська артилерія знищила російську військову техніку разом з понтонним мостом через річку Сіверський Донець
Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець
06:39
Премʼєр-міністр, Фінляндія, Японія
Японія і Фінляндія застосують жорсткий пакет санкцій проти РФ
06:28
Кличко: Київ залишається головною ціллю РФ, вона може атакувати в будь-яку секунду
06:08
Фінляндія
Фінляндія 12 травня офіційно оголосить про намір вступити до НАТО, - Reuters
05:52
окупанти
Окупанти викрали 271 людину у захоплених районах Запорізької області, - голова ОВА
05:42
Пентагон
США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - Washington Post
05:22
Кім Чен Ин
У КНДР повідомили про перший в країні випадок COVID-19
05:01
Сергій Ребров
Українець Ребров виграв чемпіонат ОАЕ з футболу
04:47
Конгрес США
У Конгресі США підтримали законопроєкт, який на 7 років звільняє Україну від виплат за зовнішніми боргами
04:21
зенітний танк Gepard
Німеччина зволікає з постачанням до України зенітних установок Gepard, - Welt
03:47
Калина
Усі цивільні, які були на "Азовсталі" з українськими військовими, залишили завод, - заступник командира "Азову"
03:19
Олаф Шольц
Шольц попередив, що Україна боротиметься із наслідками війни сто років
02:56
Олександр Зінченко
Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути надважливу перемогу в АПЛ
02:38
знищений танк окупантів
На Донбасі українські військові за добу відбили 9 атак окупантів та знищили 8 танків
02:18
вибух
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині
01:52
Маріуполь Азовсталь
Захисники Маріуполя звернулися по допомогу до Ілона Маска
01:29
Олександр Петраков
Сльози на очі накотилися: Петраков відреагував на перемогу збірної України над "Борусією"
01:09
Нед Прайс
США тиснутимуть на РФ і допомагатимуть Україні, поки триватиме війна, - Держдеп
00:45
Військова допомога США
Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV