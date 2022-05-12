Про це він написав у фейсбук.

"Держави будувалися на трагедіях, які об‘єднують народ. Це було тоді, коли світ керувався національними егоїзмами і грошима", - зауважив він.

За його словами, наразі ми кажемо, що демократії будуються на цінностях.

"Євреї будували державу, щоб не було повторення Холокосту. Але була ще одна трагедія, згадуючи про яку євреї кажуть: "ніколи знову". Це трагедія Масади. Я був у Масаді і це справляє неабияке враження", - каже Княжицький.

Нардеп навів приклад, що пише Вікіпедія щодо цього: "В 67 році н.е. в Масаді отаборилися сікарії, представники радикальної партії, що очолила повстання проти римлян, яке переросло в тривалу Юдейську війну. У 70 році н.е., після взяття римськими легіонами Єрусалима, Масада виявилась останнім оплотом повсталих. Захисників фортеці ледве нараховувалось під тисячу осіб, разом з жінками і дітьми, але вони спромоглися утримувати Масаду ще впродовж майже трьох років. Близько дев'яти тисяч рабів прокладали дороги і тягали землю для спорудження облогового валу навколо фортеці і ділянок для метальних машин і тарану. У 72 р. н.е. римляни розпочали облогу. Коли навесні 73 р. н.е. римляни змогли підпалити додатково зведений сікаріями внутрішній оборонний мур, що складався з дерев'яних дощок і колод, долю Масади було визначено. Не бажаючи здаватися на поталу ворога, сікарії вирішили заподіяти собі колективне самогубство. Кинули жереб і обрали тих десятьох, що мали стати виконавцями загальної волі, - саме вони вбили усіх захисників фортеці, жінок і дітей, а тоді один, визначений також жеребом, покінчив з рештою дев'ятьма, а тоді вже вбив себе".

Він зазначив, що у той час не було інтернету і ніхто не знав, що відбувається у Масаді.

"Кожен народ має свої героїчні фортеці. Уявіть собі, якби весь світ спостерігав за тим, як живуть оборонці Масади, як тримають облогу, поіменно знав більшість героїв! І як у кіно спостерігав би за трагедією, думаючи: це не наша війна. Вони самі вибрали свою долю. Азовсталь - українська Масада. Ми ще не дійшли до фіналу і повинні зробити усе, щоб не дійти. Усе від нас залежне", - наголосив Княжицький.

Нардеп нагадав, що перед повномасштабною війною в Україні став популярним серіал "Гра в кальмара". За його словами, кожен у світі зараз перетворився на учасника цієї смертельної гри. Просто у різних ролях.

"Можна сказати різне. Мовляв, Зеленський не дав наказ про відступ перед оточенням, а повинен був. Або, що захисники Азовсталі і самі мали розуміти наслідки впертості. Це пост про інше. Цілий світ спостерігає у прямому етері за трагедією молодих українців, які героїчно боронять свою Україну, свій Маріуполь, свою Масаду і мовчить", - сказав він.

Княжицький зауважив, що "брехливий нацистський російський агресор майже переконав світ", що захисники Азовсталі самі є "нацистами".

"А це чесні герої, серед яких окрім українців є люди татарського, єврейського, російського і іншого походжень. Вони захищають демократію і Європу. Втім, навіть інтернет не може перемогти байдужості і об‘єднати людей для перемоги над злом, яке несе смерть. Сучасні війни у відкритому світі повинні спиратися на солідарність добра. І тоді добро переможе", - додав він.

7 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що з заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку. 8 травня заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних з Азовсталі, адже немає спецтехніки для розбору завалів.

9 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що на Азовсталі залишається ще понад сотня цивільних.

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар вважає, що для порятунку військових Маріуполя потрібна підтримка "третьої сторони". А командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" військових України з Азовсталі.

Згодом Святослав Паламар заявив, що цивільні, якими опікувалися українські військові, залишили заблокований росіянами у Маріуполі завод "Азовсталь".

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