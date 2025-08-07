США очікують $50 млрд доходів щомісяця від запроваджених мит

Про це заявив американський міністр торгівлі Говард Лутнік, передає Reuters.

За його словами, Вашингтон щомісяця очікує дохід у $50 млрд завдяки запровадженим митам президента Дональда Трампа.

"А потім ви отримаєте напівпровідники, ви отримаєте фармацевтичні препарати, ви отримаєте всілякі додаткові тарифні гроші", – сказав Лутнік.

Водночас він допустив продовження тарифної угоди з Китаєм, термін якої спливає 12 серпня.

"Я думаю, що ми залишимо це торговій команді та президенту, щоб прийняти ці рішення, але здається ймовірним, що вони досягнуть угоди і продовжать це ще на 90 днів, але я залишу це цій команді", – прокоментував американський міністр.