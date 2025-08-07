США очікують $50 млрд доходів щомісяця від запроваджених мит
У США заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн
Про це заявив американський міністр торгівлі Говард Лутнік, передає Reuters.
За його словами, Вашингтон щомісяця очікує дохід у $50 млрд завдяки запровадженим митам президента Дональда Трампа.
"А потім ви отримаєте напівпровідники, ви отримаєте фармацевтичні препарати, ви отримаєте всілякі додаткові тарифні гроші", – сказав Лутнік.
Водночас він допустив продовження тарифної угоди з Китаєм, термін якої спливає 12 серпня.
"Я думаю, що ми залишимо це торговій команді та президенту, щоб прийняти ці рішення, але здається ймовірним, що вони досягнуть угоди і продовжать це ще на 90 днів, але я залишу це цій команді", – прокоментував американський міністр.
- 6 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% мита на товари з Індії через купівлю російської нафти.
