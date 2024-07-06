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Стало відомо, коли Залужний розпочне роботу послом у Британії

6 липня, 2024 субота
10:38
Світ Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почне виконувати обов'язки посла України у Великій Британії вже з 10 липня

Зміст

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерела.

Раніше джерела ЗМІ повідомляли, що Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла.

9 травня 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначення послом у Великій Британії 

Інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з'явилася 29 січня цього року. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це. 

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що це було потрібно для перезавантаження менеджменту армії, проте не означає перезавантаження напрямів дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії, а 24 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії.

9 травня Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.

5 липня стало відомо, що колишній головком ЗСУ уже вирушив до Британії.

Теги:
Україна
Велика Британiя
Валерій Залужний
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