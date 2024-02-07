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Столтенберг вважає, що Швеція уже скоро стане повноцінним членом НАТО

7 лютого, 2024 середа
22:05
Світ Єнс Столтенберг

Швеція дуже скоро стане членом НАТО. Парламент Угорщини може ратифікувати заявку шведів після закінчення зимових канікул наприкінці лютого

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Я розмовляв з (прем'єром Угорщини Віктором Орбаном - ред.) кілька днів тому, і він ясно дав зрозуміти, що рішуче підтримує членство Швеції в Альянсі. Угорський парламент зараз не засідає, але він збереться наприкінці лютого, і було сказано, що незабаром після цього вони ухвалять рішення про ратифікацію", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є одними із найшвидших в історії. 

"Фінляндія стала повноправним членом у квітні минулого року, і я очікую, що Швеція стане членом дуже скоро. Це показує, що НАТО стає не лише сильнішим, а й більше", - додав генсек.

  • 18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.
  • 4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.
  • 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО. 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО.
  • 25 січня Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО.
  • 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Відтак Угорщина залишилася єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО. Прем'єр-міністри Швеції та Угорщини мають зустрітися в четвер, 1 лютого, на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.
  • Посол США в Угорщині заявляв, що Сполучені Штати невдоволені тим, що ратифікація вступу Швеції до НАТО триває так довго Він також зазначив, що США не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду. Про це ж говорив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. 

Теги:
Швеція
Угорщина
Єнс Столтенберг
НАТО
вступ до НАТО
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