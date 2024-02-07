Столтенберг вважає, що Швеція уже скоро стане повноцінним членом НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Я розмовляв з (прем'єром Угорщини Віктором Орбаном - ред.) кілька днів тому, і він ясно дав зрозуміти, що рішуче підтримує членство Швеції в Альянсі. Угорський парламент зараз не засідає, але він збереться наприкінці лютого, і було сказано, що незабаром після цього вони ухвалять рішення про ратифікацію", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є одними із найшвидших в історії.

"Фінляндія стала повноправним членом у квітні минулого року, і я очікую, що Швеція стане членом дуже скоро. Це показує, що НАТО стає не лише сильнішим, а й більше", - додав генсек.