Суд відхилив апеляцію Трампа про припинення провадження після вироку у справі про підкуп порнозірки

Про це повідомляє АР.

Суд залишив рішення та винесення вироку колишньому президенту після виборів у листопаді.

Колегія з трьох суддів 2-го окружного апеляційного суду США на Манхеттені послалася на перенесення минулого тижня винесення вироку Трампу з 18 вересня на 26 листопада, відхиливши його клопотання про екстрене призупинення.

Відстрочка вироку, якої просив Трамп, усунула терміновість, необхідну для розгляду апеляційним судом призупинення провадження.

Суддя першої інстанції Хуан М. Мерчан оголосив про затримку минулої п’ятниці та сказав, що тепер він планує 12 листопада винести рішення щодо прохання Трампа скасувати вердикт і відхилити справу через липневе рішення Верховного суду США щодо недоторканності президента.

Мерчан пояснив, що він відкладає винесення вироку, щоб уникнути будь-яких підозр того, що на провадження "вплинули або мають на меті вплинути наближення президентських виборів, кандидатом на яких є відповідач".