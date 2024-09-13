Суд відхилив апеляцію Трампа про припинення провадження після вироку у справі про підкуп порнозірки
Федеральний апеляційний суд відхилив прохання Дональда Трампа припинити провадження після винесення вироку у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році
Про це повідомляє АР.
Суд залишив рішення та винесення вироку колишньому президенту після виборів у листопаді.
Колегія з трьох суддів 2-го окружного апеляційного суду США на Манхеттені послалася на перенесення минулого тижня винесення вироку Трампу з 18 вересня на 26 листопада, відхиливши його клопотання про екстрене призупинення.
Відстрочка вироку, якої просив Трамп, усунула терміновість, необхідну для розгляду апеляційним судом призупинення провадження.
Суддя першої інстанції Хуан М. Мерчан оголосив про затримку минулої п’ятниці та сказав, що тепер він планує 12 листопада винести рішення щодо прохання Трампа скасувати вердикт і відхилити справу через липневе рішення Верховного суду США щодо недоторканності президента.
Мерчан пояснив, що він відкладає винесення вироку, щоб уникнути будь-яких підозр того, що на провадження "вплинули або мають на меті вплинути наближення президентських виборів, кандидатом на яких є відповідач".
- 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.
- 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі. 18 квітня – присяжних обрали.
- 23 квітня повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
- Трамп став першим в історії США президентом засудженим за тяжкий злочин. 30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним Трампа у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
- Винесення вироку експрезиденту США Дональду Трампу за його засудженням у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році, було відкладено до 18 вересня.
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