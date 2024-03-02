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Суди у Росії прирівняли прізвище Навального до екстремістської символіки

2 березня, 2024 субота
07:33
Світ Олексій Навальний

Суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище покійного опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки

Про це повідомили представники правозахисного проєкту "Перший відділ".

Правозахисники посилаються на три постанови, складені під час акції пам'яті Навального у Челябінську, Краснодарі та Мурманську, а також протокол за згадку про політика в Ульяновську.

Зазначається, що суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах. В ухвалах суди послалися на те, що фонд боротьби з корупцією, визнаний російською владою екстремістською організацією, неодноразово використовував ім'я та прізвище "Олексій Навальний" як "атрибутику та символіку".

"Перший відділ" зазначає, що в описі обставин "порушень" використовувалася "експертиза" донощика Данила Міхєєва. Суди неодноразово використовували його висновки у справах про демонстрацію забороненої символіки – при тому, що у 2022 році Мін'юст визнав Міхєєва "некваліфікованим".

"Жодним рішенням суду прізвище Навального не було заборонено і не може бути заборонено", - пишуть правозахисники.

Вони вважають, що з огляду на таку широку географію покарання за прізвище можна вважати практикою, а не ексцесами на місцях.

  • 1 березня у Москві поховали російського опозиційного політика Олексія Навального. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей. На похороні також були присутні посли США, Німеччини, Франції та низки інших країн ЄС у РФ.
Теги:
Росія
Олексій Навальний
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