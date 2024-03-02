Суди у Росії прирівняли прізвище Навального до екстремістської символіки

Про це повідомили представники правозахисного проєкту "Перший відділ".

Правозахисники посилаються на три постанови, складені під час акції пам'яті Навального у Челябінську, Краснодарі та Мурманську, а також протокол за згадку про політика в Ульяновську.

Зазначається, що суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах. В ухвалах суди послалися на те, що фонд боротьби з корупцією, визнаний російською владою екстремістською організацією, неодноразово використовував ім'я та прізвище "Олексій Навальний" як "атрибутику та символіку".

"Перший відділ" зазначає, що в описі обставин "порушень" використовувалася "експертиза" донощика Данила Міхєєва. Суди неодноразово використовували його висновки у справах про демонстрацію забороненої символіки – при тому, що у 2022 році Мін'юст визнав Міхєєва "некваліфікованим".

"Жодним рішенням суду прізвище Навального не було заборонено і не може бути заборонено", - пишуть правозахисники.



Вони вважають, що з огляду на таку широку географію покарання за прізвище можна вважати практикою, а не ексцесами на місцях.