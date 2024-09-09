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Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, - NYT

Дар'я Куркіна
9 вересня, 2024 понедiлок
12:38
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп випереджає свою суперницю від демократів Камалу Гарріс на 1%: 48% проти 47%

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Про це свідчать результати опитування The New York Times/Siena College.

У матеріалі йдеться, що підтримка Трампа особливо не змінилася з часу липневого опитування The New York Times/Siena College, коли з президентської гонки вийшов чинний глава Білого дому Джо Байден.

Акцентується, що "нове опитування підкреслює ризики та потенційні винагороди" для кандидатів від Республіканської і Демократичної партій перед їхніми дебатами на телеканалі ABC News, які мають відбутися 10 вересня.

Водночас, згідно з опитуванням, 28% респондентів зауважили, що їм треба більше дізнатися про Гарріс, коли 9% заявили, що їм необхідно більше дізнатися про Трампа.

Що відомо про дебати Гарріс і Трампа

24 липня Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.

Згодом телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія. 

30 липня Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови. Проте 2 серпня Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, заявивши, що він "лідирує в опитуваннях".

8 серпня на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп запропонував провести у вересні три дебати 4, 10 та 25 вересня на телеканалах Fox News, ABC та NBC.

Телеканал ABC із посиланням на офіційного представника команди Харріс повідомив, що вона не згодна дебатувати 4 вересня. 9 серпня Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC.

Згодом Трамп оголосив, що він "досяг домовленості" щодо участі в дебатах 10 вересня з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. У команді його опонентки це спростували.

1 вересня Гарріс закликала Трампа проводити дебати із постійно ввімкненими мікрофонами. 

5 вересня кампанія Гарріс прийняла правила щодо проведення дебатів, які запропонував її опонент Дональд Трамп.

Теги:
вибори
політика
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
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