Трамп зустрівся із Стармером у Великій Британії

Про це повідомили Fox News i Reuters.

Інформаційне агентство пише, що Трамп і Стармер обговорюватимуть війну в Україні, ситуацію в Газі та двосторонню торгівлю.

Зазначено, що глава уряду Британії може намагатися переконати американського лідера зайняти більш жорстку позицію стосовно Росії через війну проти України.

"Британський лідер захоче відстоювати угоди, укладені між двома країнами, включаючи новий технологічний пакт. Стармер, схоже, змирився з тим, що не отримав подальшого зниження тарифів на сталь та алюміній", – додають у матеріалі.