Трамп зустрівся із Стармером у Великій Британії
Президент США Дональд Трамп 18 вересня зустрівся з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером у маєтку Чекерс
Про це повідомили Fox News i Reuters.
Інформаційне агентство пише, що Трамп і Стармер обговорюватимуть війну в Україні, ситуацію в Газі та двосторонню торгівлю.
Зазначено, що глава уряду Британії може намагатися переконати американського лідера зайняти більш жорстку позицію стосовно Росії через війну проти України.
"Британський лідер захоче відстоювати угоди, укладені між двома країнами, включаючи новий технологічний пакт. Стармер, схоже, змирився з тим, що не отримав подальшого зниження тарифів на сталь та алюміній", – додають у матеріалі.
- Президент США Дональд Трамп із першою леді Меланією 17 вересня прибули до Великої Британії. Протестувальники висвітили на Віндзорському замку його фото з Джеффрі Епштейном, звинуваченого в сексуальних злочинах.
- Під час бенкету у Віндзорському замку на честь державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії король Чарльз III згадав про спільні зусилля на підтримку України.
