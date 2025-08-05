"Трохи прогулююся": Трамп провів брифінг для журналістів із даху Білого дому
Президент США Дональд Трамп 5 серпня вирішив відповідати на запитання журналістів із даху Білого дому, коли репортери перебували внизу
Про це пишуть The Independent та USA Today.
На питання журналіста, чому Трамп на даху, той сказав, що "трохи прогулюється".
Американський президент вийшов на дах, аби оглянути місце, де він планує збудувати бальний зал за $200 млн. Також він пішов на дах західного крила Білого дому.
"Все, що я роблю, фінансується мною, тому вам не потрібно турбуватися. Це внесено - так само, як і моя зарплата. Але ніхто ніколи про це не згадує", – висловився Трамп.
Репортер поцікавився, що лідер планує побудувати далі, на що президент США жартома відповів – "ядерні ракети".
- 1 серпня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила, що у Східному крилі Білого дому буде побудована бальна зала площею понад 8 тис. квадратних метрів, яка вміщатиме 650 осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.38 Купівля 41.38Продаж 41.9
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.49
- Актуальне
- Важливе