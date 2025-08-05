"Трохи прогулююся": Трамп провів брифінг для журналістів із даху Білого дому

Про це пишуть The Independent та USA Today.

На питання журналіста, чому Трамп на даху, той сказав, що "трохи прогулюється".

Американський президент вийшов на дах, аби оглянути місце, де він планує збудувати бальний зал за $200 млн. Також він пішов на дах західного крила Білого дому.

"Все, що я роблю, фінансується мною, тому вам не потрібно турбуватися. Це внесено - так само, як і моя зарплата. Але ніхто ніколи про це не згадує", – висловився Трамп.

Репортер поцікавився, що лідер планує побудувати далі, на що президент США жартома відповів – "ядерні ракети".