Трюдо розповів, яка тема є головною для Канади на Саміті миру

Про це інформує Укрінформ, посилаючись на заяву Трюдо.

"Через два тижні я буду у Швейцарії, де говоритиму з глобальною спільнотою про важливість досягнення прогресу у мирному процесі. Я зверну особливу увагу на повернення дітей, яких Росія викрала з України”, - сказав прем'єр Канади.

Під час виступу він також заявив, що Україна отримає "усе необхідне" для перемоги над РФ, Канада надаватиме військову та інфраструктурну підтримку, а також "усе необхідне, аби Україна не лише перемогла у цій війні, але й продовжила процвітати й лідирувати у майбутньому".

Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.

Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.