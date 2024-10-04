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ЦАХАЛ та "Хезболла" обмінялись вогнем: з Лівану по півночі Ізраїлю випущено 70 ракет

Марія Науменко
4 жовтня, 2024 п'ятниця
20:13
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У п'ятницю, 4 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що протягом останніх годин з території Лівану було випущено понад 70 ракет по північній частині Ізраїлю

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Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, більшість ракет були збиті системами протиповітряної оборони, а решта впали на відкриту місцевість.

Крім того, ВПС Ізраїлю збили два підозрілих безпілотника, які нещодавно увійшли в повітряний простір країни з боку Лівану.

У відповідь на атаку, ізраїльські ВПС та безпілотники завдали серії ударів по позиціях "Хезболли" по всьому Лівану.

За словами військових, в Бейруті цілями були склади зброї, командні пункти, розвідувальні об'єкти, обладнання для спостереження та інші об'єкти інфраструктури.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що на півдні Лівану було завдано ударів по десятках складів зброї "Хезболли", осередках бойовиків, ракетних установках і будівлях, що використовуються терористичним угрупованням.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.

У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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