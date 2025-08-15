Це імпровізація Трампа, для якого важливо говорити наодинці, - соціолог Шульга про те, що президент США і Путін поїхали в одному авто
Непогано, що Трамп і Путін поїхали разом в одній машині, таким чином президент США може сказати російському диктатору все, що він хоче сказати
Таку думку висловив доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга у спецетері до зустрічі президентів США та РФ на Еспресо.
"Путін і Трамп поїхали на одній на одному авто. І, я думаю, це якась така, чи то імпровізація, чи то якась попередня домовленість, хоча, я думаю, все ж таки це імпровізація Трампа, для якого важливо говорити наодинці. І я думаю, що, звісно, це дуже неприємно, особливо задоволене обличчя Путіна бачити в авто разом з очільником, лідером вільного світу формально. З іншого боку, мені здається, це непогано, що вони, зрозуміло, якщо там не про сепаратні якісь перемовини не йшлося. Але це важливо, оскільки таким чином Трамп може сказати Путіну, і тут ми знаємо, для нього це дуже важливо, на особистому рівні сказати все, що він йому хоче сказати. Наприклад, попросити погодитись на ті чи інші пропозиції, які будуть висловлені відкрито і дати якийсь результат", - вважає він.
Читайте також: Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
Олександр Шульга зауважив, що у разі, якщо президент США Дональд Трамп таки завів таку розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і той відмовив, це вже буде особисте.
"Ну, я думаю, що щось таке було, що: “Дорогий Влад зрозумій, це дуже важливо, що ми досягли якоїсь конкретної практичної угоди”. Мається на увазі не по закінченню війни і миру, а, ну, наприклад, повітряне перемир'я чи щось подібне. І якщо Путін відмовить, то це вже буде особисте, тобто він на особистому рівні попросив, скоріше за все. І якщо Путін відмовить відкрито, то значить це такий випад особистий", - додав соціолог.
- У склад американської делегації для зустрічі з росіянами на Алясці увійшли 8 осіб, серед них – спецпредставник президента Стів Віткофф і начальник ЦРУ Джон Реткліфф.
- Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля врегулювання в Україні.
- У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваються демонстрації на підтримку України.
- Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон домовилися провести зустріч після саміту на Алясці Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.
- Трамп оголосив, що обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна.
- Біла Церква
