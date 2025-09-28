Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
Ексклюзив

"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі

Марина Клюєва
28 вересня, 2025 неділя
19:26
Світ Арсеній Яценюк

Провокаціями у країнах-членах НАТО російський диктатор Путін надсилає сигнал про те, що він не збирається зупинятись

Зміст

Таку думку висловив прем’єр-міністр України (2014-2016), голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері Еспресо. 

"Зрозуміло, що робить Росія. Військовий злочинець Володимир Путін після Аляски вважає, що він отримав зелене світло. Мене коли запитували наші партнери і в Швеції, і у Франції, і будуть запитувати точно в Польщі, навіщо він це робить (провокації в країах НАТО, - ред.), абсолютно зрозуміло, навіщо він це робить. Він посилає сигнал про те, що він не збирається зупинятись. Жоден притомний в жодній країні ні в Міністерстві закордонних справ, ні в Генеральному штабі, ні в Міністерстві оборони, ні в парламенті, ні в сенаті, чи то Швеції, чи то Франції, не сказав про те, що Путін збирається зупинятися. І так само жоден притонний не сказав про те, що вони збираються відмовлятися від України. Тому перше - це, звичайно, що він демонструє свої наміри далі рухатись", - сказав він. 

Також Арсеній Яценюк вважає, що своїми провокаціями Путін надсилає сигнал країнам Євросоюзу а НАТО про те, що вони мають припинити підтримку України. 

"І друге, я думаю, що він ще відправляє сигнал кожній країні-члену Європейського Союзу і НАТО наступний: "Якщо ви не покинете Україну, то я буду до вас відправляти не тільки дрони". Я їм пояснюю, що: "Якщо ви тільки це зробите, то він до вас відправить не тільки дрони, він до вас відправить і танки, і ракети, і він до вас відправить все зразу". Це вже ми все проходили. Ось, тому зрозуміло, навіщо він це робить. Також третя історія, чому він це робить: він тестує п'яту статтю НАТО. Це стаття Вашингтонського договору, яка передбачає напад на одного означає напад на всіх. Ну і тут він, знаєте, таку різну реакцію отримав. З одного боку НАТО збило ці дрони так, як вони вміють збивати відповідно до сьогоднішнього протоколу. Я думаю, що завтра вони будуть це робити ще краще. А з іншого боку, все-таки, меседж від Білого будинку початковий був про те, що, можливо, це помилково. Але зараз Дональд Трамп вже змінив риторику і каже про те, що все, треба все збивати", - вважає він.

Крім того, колишній прем’єр-міністр України зауважив, що російські провокації мали і розвідувальну мету. 

"І тут вже зараз Ріббентроп сучасності в Організації Об'єднаних Націй почав верзти про те, що якщо ви зіб'єте, тільки всі не почули ключову фразу, яку він сказав. Він сказав: "Якщо ви зіб'єте над територією Росії, тоді ви отримаєте неймовірну відповідь". Тобто там також трошки страшно в Москві стало з приводу того, що будуть збивати. Ну і наостанок це те, що мені вже військові сказали, тому що я не рекомендую те, в чому не розбираються. А тут вже мені наші партнери військові сказали, що вони вважають, що він відправляв ці дрони з тією метою, щоб протестувати взагалі протоколи, як працює військова машина в країнах-членах НАТО. Тобто що вони будуть конкретно робити? Які будуть підіймати винищувачі, коли, скільки це буде займати часу, як в них працюють радари. Тобто це ще мало і розвідувальну функцію", - зауважив Яценюк.

  • Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
  • Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Арсеній Яценюк
Володимир Путін
Європа
російська армія
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
Авіація
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
Автор Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
Рефат Чубаров
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
Київ
+9.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
19:11
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що
18:50
Ексклюзив
"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ
18:45
Інтерв’ю
Тімоті Ґартон Еш
Журналіст та історик Еш: Ми маємо розглядати перемогу України як процес, що триватиме 5-10 років
18:44
Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
18:33
Олександра Поліщук (Київ)
Ким була вбита у Києві росіянами 12-річна дівчинка: перші подробиці
18:16
Український Крим під російською окупацією
Росія задіяла вже 14-ту площадку для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
17:30
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко: Трамп не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону
17:28
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
17:17
Малий ракетний катер "Вышний Волочёк"
Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
16:59
Павло Дуров
Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили
16:30
На фото: Вова зі Львова
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
16:02
OPINION
Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
15:54
Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
15:24
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
"Досі сидять у тюрмі": журналіст Хилюк про тих, хто погодився отримати паспорт РФ в полоні
15:08
Ексклюзив
Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
15:07
троє чоловіків транслювали своє проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео
Трьох українських "сталкерів" ззарештовано у Японії: чому це сталося
15:01
Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін
14:43
"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника
14:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну "шахедами" вдень 28 вересня: рух дронів
14:11
Обстріл Куп'янська
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
14:09
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
14:02
OPINION
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
13:50
Патріарх РПЦ Кирил
Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
13:22
Додон та Путін
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
13:20
Ексклюзив
Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко
13:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
12:46
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Рівень СЗЧ в російській армії значно вищий, ніж в ЗСУ, там активно діють загороджувальні загони, - Андрющенко
12:40
Збитий безпілотник
Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії
12:17
Інтерв’ю
Пьотр Кашувара
"Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара
12:04
OPINION
Нічний терор Росії: акт не сили, а імпотенції
11:53
Зеленський
Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти
11:13
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей
10:47
Молдова
У Молдові стартувало голосування на парламентських виборах
10:00
OPINION
Чи все так сумно на виборах у Молдові
08:22
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
08:05
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 173 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Тактика "тисячі порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV