"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі

Таку думку висловив прем’єр-міністр України (2014-2016), голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері Еспресо.

"Зрозуміло, що робить Росія. Військовий злочинець Володимир Путін після Аляски вважає, що він отримав зелене світло. Мене коли запитували наші партнери і в Швеції, і у Франції, і будуть запитувати точно в Польщі, навіщо він це робить (провокації в країах НАТО, - ред.), абсолютно зрозуміло, навіщо він це робить. Він посилає сигнал про те, що він не збирається зупинятись. Жоден притомний в жодній країні ні в Міністерстві закордонних справ, ні в Генеральному штабі, ні в Міністерстві оборони, ні в парламенті, ні в сенаті, чи то Швеції, чи то Франції, не сказав про те, що Путін збирається зупинятися. І так само жоден притонний не сказав про те, що вони збираються відмовлятися від України. Тому перше - це, звичайно, що він демонструє свої наміри далі рухатись", - сказав він.

Також Арсеній Яценюк вважає, що своїми провокаціями Путін надсилає сигнал країнам Євросоюзу а НАТО про те, що вони мають припинити підтримку України.

"І друге, я думаю, що він ще відправляє сигнал кожній країні-члену Європейського Союзу і НАТО наступний: "Якщо ви не покинете Україну, то я буду до вас відправляти не тільки дрони". Я їм пояснюю, що: "Якщо ви тільки це зробите, то він до вас відправить не тільки дрони, він до вас відправить і танки, і ракети, і він до вас відправить все зразу". Це вже ми все проходили. Ось, тому зрозуміло, навіщо він це робить. Також третя історія, чому він це робить: він тестує п'яту статтю НАТО. Це стаття Вашингтонського договору, яка передбачає напад на одного означає напад на всіх. Ну і тут він, знаєте, таку різну реакцію отримав. З одного боку НАТО збило ці дрони так, як вони вміють збивати відповідно до сьогоднішнього протоколу. Я думаю, що завтра вони будуть це робити ще краще. А з іншого боку, все-таки, меседж від Білого будинку початковий був про те, що, можливо, це помилково. Але зараз Дональд Трамп вже змінив риторику і каже про те, що все, треба все збивати", - вважає він.

Крім того, колишній прем’єр-міністр України зауважив, що російські провокації мали і розвідувальну мету.

"І тут вже зараз Ріббентроп сучасності в Організації Об'єднаних Націй почав верзти про те, що якщо ви зіб'єте, тільки всі не почули ключову фразу, яку він сказав. Він сказав: "Якщо ви зіб'єте над територією Росії, тоді ви отримаєте неймовірну відповідь". Тобто там також трошки страшно в Москві стало з приводу того, що будуть збивати. Ну і наостанок це те, що мені вже військові сказали, тому що я не рекомендую те, в чому не розбираються. А тут вже мені наші партнери військові сказали, що вони вважають, що він відправляв ці дрони з тією метою, щоб протестувати взагалі протоколи, як працює військова машина в країнах-членах НАТО. Тобто що вони будуть конкретно робити? Які будуть підіймати винищувачі, коли, скільки це буде займати часу, як в них працюють радари. Тобто це ще мало і розвідувальну функцію", - зауважив Яценюк.

Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.

Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.