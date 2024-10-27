"Це репутаційне союзництво": експерт-китаєзнавець Єфремов про БРІКС

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я б сказав, що найбільш влучний термін, який описує БРІКС, і ось ці інші альтернативні майданчики - це певне репутаційне союзництво. Це будування коаліції і демонстрування свої інаковості, іншої позиції по відношенню до Заходу", - вважає він.

На думку Дмитра Єфремова, це майданчик, який пов’язує країни-члени незгодою до однополярного світу, створеного США.

"Це не стільки якесь інституційне об’єднання, яке пов’яує країни-члени правилами, зобов’язаннями, стандартами і таке інше. Це такий майданчик, через який можна презентувати свою незгоду із сконструйованим раніше Сполученими Штатами однополярним світом і популяризувати різноманітні альтернативні ідеї на кшталт мультиполярності в різних її варіаціях", - додав експерт.

Саміт БРІКС у Казані: що відомо

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН".

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам.

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС.

Водночас Путін під час свого виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО.