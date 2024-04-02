Цей уряд може стати розумнішим, - німецька опозиція заявила, що все ще бачить можливість поставок Taurus в Україну
У вівторок, 2 квітня, перший парламентський секретар фракції ХДС/ХСС Торстен Фрай заявив, що все ще бачить можливості для поставок Taurus в Україну
Про це повідомляє n-tv.
"Ми неодноразово були свідками дискусій, подібних до тієї, що точилася навколо Taurus, наприклад, коли мова йшла про бойові машини піхоти, а потім і про бойові танки. І в цьому відношенні я просто розраховую на те, що цей уряд також може стати розумнішим", - заявив Фрай.
Окрім цього, він наголосив, що наразі не очікує жодних мирних перемовин з Москвою.
"Наразі я не бачу жодної відправної точки для дипломатичного шляху. Я дуже шкодую про це. Але все, що ми зараз переживаємо, - це російська агресія. І тільки Росія має її у своїх руках. Якби Росія припинила націлювати бомби, ракети та крилаті ракети на Україну, війна закінчилася б вже сьогодні", - підсумував він.
- 22 лютого депутати німецького парламенту не підтримали постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Тоді "за" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися.
- 26 лютого канцлер Шольц сказав, що постачання Україні ракет Taurus може втягнути Німеччину у війну.
- На засіданні 14 березня бундестаг удруге відкинув можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
- 29 березня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц блокував надання Україні далекобійних ракет Taurus не тому, що боїться російського диктатора Володимира Путіна. Причина інша
- Натомість виробник Taurus MBDA закликав німецький уряд пришвидшити прийняття рішень щодо замовлень для промисловості.
- 30 березня колишній президент Німеччини Йоахім Гаук заявив, що, попри побоювання Шольца, країна не буде втягнута у війну у разі надання Україні ракет Taurus.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.04 Купівля 39.04Продаж 39.56
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе