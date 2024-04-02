Цей уряд може стати розумнішим, - німецька опозиція заявила, що все ще бачить можливість поставок Taurus в Україну

Про це повідомляє n-tv.

"Ми неодноразово були свідками дискусій, подібних до тієї, що точилася навколо Taurus, наприклад, коли мова йшла про бойові машини піхоти, а потім і про бойові танки. І в цьому відношенні я просто розраховую на те, що цей уряд також може стати розумнішим", - заявив Фрай.

Окрім цього, він наголосив, що наразі не очікує жодних мирних перемовин з Москвою.

"Наразі я не бачу жодної відправної точки для дипломатичного шляху. Я дуже шкодую про це. Але все, що ми зараз переживаємо, - це російська агресія. І тільки Росія має її у своїх руках. Якби Росія припинила націлювати бомби, ракети та крилаті ракети на Україну, війна закінчилася б вже сьогодні", - підсумував він.