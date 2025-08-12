У Білому домі припустили можливість візиту Трампа до РФ

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомляє Clash Report.

"Можливо, в майбутньому планується поїздка до Росії, але в п’ятницю Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці", - сказала вона.

Також Левітт додала, що ця зустріч буде "вправою з прослуховування" для Дональда Трампа, і на ній буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у війні.

На запитання журналіста, чому не запросили Володимира Зеленського і чиє це було рішення, речниця відповіла, що ця зустріч відбулася, оскільки Путін попросив Трампа зустрітися.

Що передувало

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Володимир Зеленський зазначив, що майбутня зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин між країнами, оскільки вони не здатні прийняти рішень щодо України.