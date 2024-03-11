Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Брюсселі біля штаб-квартири НАТО підняли прапор Швеції

У Брюсселі біля штаб-квартири НАТО підняли прапор Швеції

11 березня, 2024 понедiлок
13:46
Світ Фінляндія та Швеція

У понеділок, 11 березня, перед штаб-квартирою НАТО у Бельгії підняли прапор Швеції. Країна офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу

Трансляцію вели на YouTube-каналі НАТО.

Церемонія підняття прапора відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі за участю шведської кронпринцеси Вікторії та офіційних осіб НАТО.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2023 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

25 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Уже через рік, 26 лютого 2024 року, вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.

2 березня спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив законопроєкт до офісу президента. Новий президент Угорщини Томаш Шуйок згодом підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

7 березня Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу і стала 32 країною-членом НАТО.

Теги:
Швеція
НАТО
Читайте також:
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну
9 березня, 2024 субота
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну: Анкара закликає до діалогу
Сергій Фурса
Автор Сергій Фурса
10 березня, 2024 неділя
Залужний і ВЛК: не ведіться на ниці маніпуляції
Трамп і Байден
9 березня, 2024 субота
У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.11
    Купівля 38.11
    Продаж 38.63
  • EUR
    Купівля 41.55
    Продаж 42.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
11 березня
13:58
Гаїті
На Гаїті банди взяли під контроль 80% столиці та вимагають до відставки прем'єра
13:55
Інфографіка
Мобілізація, повістки
За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців
13:31
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Я цього не розумію": голова МЗС Німеччини розкритикувала заяву Папи Франциска про "білий прапор"
13:30
Жозеп Боррель
Боррель назвав умову, за якої активи РФ використають для закупівлі зброї для України
13:25
Сергій Ребров
Ребров змінив склад збірної України на вирішальні матчі відбору Євро-2024
13:18
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
Суд задовольнив клопотання адвокатів ексрозвідника Червінського про відвід судді
13:17
Ексклюзив
Кирило Тимошенко
Ця зіпсована репутація переходить на Міністерство оборони: політолог Кошель про призначення Кирила Тимошенка на нову посаду
13:16
біткоїн
Біткоїн здорожчав до рекордних $71 тис. на тлі шаленого попиту
13:12
паспорт рф
Британська розвідка припускає депортацію українців, які відмовляться від російських паспортів на ТОТ
13:03
Інтерв’ю
"Я б дуже хотіла, щоб цього фільму ніколи не було", – продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василіса Степаненко
12:57
На фото: Еден Голан - представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024
Замінили "політизовану" пісню про напад ХАМАСу: Ізраїль представив нову композицію для "Євробачення-2024"
12:52
Оновлено
ракети Taurus
Обмін Taurus на Storm Shadow: Бербок виступила за, співголова партії Шольца – проти
12:44
Ексклюзив
Віктор Шлінчак
Мова йде про капітуляцію: політолог Шлінчак щодо заяв з різних країн про мирні переговори
12:42
військовий квиток, мобілізація
У ЗСУ пояснили, чому повістки до ТЦК часом отримують люди з інвалідністю
12:40
Із надписом "СВОБОДА": режисер "20 днів у Маріуполі" зʼявився на хіднику "Оскара" в костюмі українського бренду
12:37
Шпигувала за Силами оборони для ФСБ: на Вінниччині СБУ затримала дружину ексрегіонала
12:32
грузія
"Рішення України протирічать "духу дружби" між країнами та народами": Грузія вимагає від Києва видати членів уряду Саакашвілі
12:09
На фото: Джон Сіна
Актор Джон Сіна вийшов голим на сцену, щоб оголосити лауреата "Оскара" за "Найкращий дизайн костюмів"
12:08
OPINION
Орест Сохар
Трамп перетворить Штати в автократію?
12:05
МЗС РФ
У МЗС РФ назвали можливе введення військ НАТО в Україну "дружньою окупацією"
12:00
Огляд
ракета Х-59
Дешево і лише для ясної погоди: все про ракету Х-59, якою росіяни замінюють якісне озброєння під час масових обстрілів
11:55
"Новий розділ": ексречник МЗС Ніколенко став генконсулом України в Торонто
11:46
підвал Ягіднянської школи на Чернігівщині
Використовували людей як живий щит: суд виніс вирок росіянам, які утримували у підвалі мешканців села на Чернігівщині
11:40
Білорусь військові навчання
Режим Лукашенка знову оголосив перевірку бойової готовності ЗС Білорусі
11:39
Оновлено
Дональд Трамп
Орбан заявив про наявність у Трампа "мирного плану" по Україні. Кремль відреагував
11:36
Огляд
світ, міжнародний огляд
Перший "Оскар" для України, малозрозумілий Папа Римський та війна виробництв зброї. Акценти світових ЗМІ 11 березня
11:30
Оновлено
Російський адмірал Микола Євменов
РосЗМІ повідомили про зміну командувача військово-морського флоту РФ. Кремль прокоментував
11:21
електроенергія
Україна зменшила експорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 11 березня
11:18
Оновлено
Дуда і Туск разом відвідають США
11:15
Ексклюзив
Папа Римський Франциск
Це не просто помилка: голова Християнського товариства українців в Італії про заяву Папи Римського
11:12
Збиваючи літаки Росії, Україна створює умови для розміщення нових F-16, - військові Естонії
11:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:48
Президент Чехії Петр Павел
Присутність військ НАТО в Україні не порушуватиме міжнародні правила, - президент Чехії
10:45
Путін
Українські хакери дістали документи, які свідчать про наміри РФ воювати із Заходом
10:38
На фото: Британський телеведучий Джонатан Росс
Оглядач "Оскара" на британському телебаченні зневажливо висловився про зірку "Друзів" Перрі
10:26
Олександр Кубраков
Заморожені активи РФ: Кубраков розповів, коли Україна зможе отримати гроші
10:19
Огляд
Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну (ліворуч)
Джошуа знищив Нганну, Лавров розлютив Баха, а у ЛЧ визначилися перші чвертьфіналісти. Головні новини світового спорту за тиждень
10:18
Ексклюзив
шевченківська премія
"Зараз я обираю інакший спосіб висловлювання": лауреат Шевченківської премії 2024 військовослужбовець Лазуткін
10:08
вибори до Держдуми
Росіяни розпочали дострокові псевдовибори Путіна на ТОТ Луганщини, - начальник ОВА
10:06
OPINION
Борис Бабін
Чи залишить Путін живими морських командувачів після ордеру МКС?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV