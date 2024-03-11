У Брюсселі біля штаб-квартири НАТО підняли прапор Швеції

Трансляцію вели на YouTube-каналі НАТО.

Церемонія підняття прапора відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі за участю шведської кронпринцеси Вікторії та офіційних осіб НАТО.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2023 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

25 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Уже через рік, 26 лютого 2024 року, вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.

2 березня спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив законопроєкт до офісу президента. Новий президент Угорщини Томаш Шуйок згодом підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

7 березня Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу і стала 32 країною-членом НАТО.