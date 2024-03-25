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У Кремлі заявили, що Захід не допомагає спецслужбам РФ розслідувати теракт у "Крокус Сіті Хол"

25 березня, 2024 понедiлок
12:47
Світ Дмитро Пєсков

Захід не допомагає російським спецслужбам розслідувати теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол", який стався 22 березня і забрав життя понад 130 осіб

Про це 25 березня журналістам повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Речника Путіна запитали, чи західні країни надали якусь допомогу для розслідування теракту.

"Ні, наші спецслужби працюють самостійно, зараз ні про яку допомогу не йдеться", - відповів Пєсков.

Він стверджує, буцімто Путін провів багато телефонних переговорів із колегами, проте не уточнив, з якими саме.

"Висловлювався якраз намір удосконалювати та посилювати двосторонню взаємодію в галузі боротьби з тероризмом. Якихось контактів із західниками зараз немає", - сказав Пєсков.

Розкривати дані про перебіг слідства Пєсков відмовився. Також він не назвав основну версію слідства.

"Поки що ще не озвучувалася якась струнка версія. Йшлося лише про попередні дані", - резюмував речник президента РФ.

  • Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних. 
  • У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в "Крокусі" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 
  • 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 
  • Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі Еспресо висловив переконання, що спецслужби США й інших західних країн не будуть надавати росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації.
Теги:
Росія
Захід
Дмитро Пєсков
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