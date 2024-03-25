У Кремлі заявили, що Захід не допомагає спецслужбам РФ розслідувати теракт у "Крокус Сіті Хол"

Про це 25 березня журналістам повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Речника Путіна запитали, чи західні країни надали якусь допомогу для розслідування теракту.

"Ні, наші спецслужби працюють самостійно, зараз ні про яку допомогу не йдеться", - відповів Пєсков.

Він стверджує, буцімто Путін провів багато телефонних переговорів із колегами, проте не уточнив, з якими саме.

"Висловлювався якраз намір удосконалювати та посилювати двосторонню взаємодію в галузі боротьби з тероризмом. Якихось контактів із західниками зараз немає", - сказав Пєсков.

Розкривати дані про перебіг слідства Пєсков відмовився. Також він не назвав основну версію слідства.

"Поки що ще не озвучувалася якась струнка версія. Йшлося лише про попередні дані", - резюмував речник президента РФ.