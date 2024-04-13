У Німеччині дозволили міняти стать у документах щороку, зробивши лише усну заяву

Про це пише Bild.

374 депутати, переважно від партій правлячої коаліції, проголосували за так званий "Акт про самовизначення" у бундестазі. 251 голосів було проти, 11 утрималися.

Таким чином, з 1 листопада 2024 року громадяни зможуть міняти стать кожні дванадцять місяців шляхом простої усної заяви.

Для дітей віком до 14 років лише батьки чи опікуни зможуть подати необхідну декларацію. Неповнолітні віком від 14 років і старші можуть зробити це самостійно, але лише за згодою батьків. В обох випадках потрібне попереднє повідомлення.

Попередній закон "Про транссексуалів" 1981 року передбачав, що громадяни повинні надати два психологічні звіти, щоб змінити свою стать або ім'я. Зрештою, рішення приймав районний суд.

Прихильники зміни закону називали чинну процедуру принизливою. Фактично транссексуалам доводилося розкривати інтимні подробиці про себе і витрачати значні суми грошей для того, щоб їхній гендерний перехід був визнаний.