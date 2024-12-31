У новорічному зверненні Шольц пообіцяв підтримувати Україну

Про це повідомляє Zeit Online.

У заздалегіть записаній для телебачення промові Шольц запевнив, що Німеччина не залишить Україну без допомоги і продовжить свою підтримку "як ніхто інший у Європі".

Він наголосив, що багато німців з тривогою спостерігають за подіями в Україні.

"Запевняю, що ми не залишимо Україну наодинці і будемо підтримувати її, як ніхто інший в Європі", - пообіцяв Шольц.

Крім того, канцлер підкреслив, що уряд Німеччини продовжить діяти з холоднокровністю, щоб уникнути подальшого поширення війни.