У новорічному зверненні Шольц пообіцяв підтримувати Україну
У своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що Німеччина "не залишить Україну наодинці" в боротьбі з російською агресією
Про це повідомляє Zeit Online.
У заздалегіть записаній для телебачення промові Шольц запевнив, що Німеччина не залишить Україну без допомоги і продовжить свою підтримку "як ніхто інший у Європі".
Він наголосив, що багато німців з тривогою спостерігають за подіями в Україні.
"Запевняю, що ми не залишимо Україну наодинці і будемо підтримувати її, як ніхто інший в Європі", - пообіцяв Шольц.
Крім того, канцлер підкреслив, що уряд Німеччини продовжить діяти з холоднокровністю, щоб уникнути подальшого поширення війни.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає, що російський лідер Володимир Путін зазнав поразки в Україні по усіх пунктах і висловив готовність провести з ним ще одну телефонну розмову.
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