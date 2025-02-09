У порту Ленінградської області тоне російський танкер зі 130 тис. тонн мазуту, - росЗМІ

Про це повідомляють російські Telegram-канали Baza та Фонтанка SPB Online.

У порту Усть-Луга в Ленінградській області танкер Koala під прапором Антигуа і Барбуди зі 130 тис. тонн мазуту почав тонути після трьох вибухів у машинному відділенні

Як пише Baza, у ніч на 9 лютого танкер Koala з 24 членами екіпажу, серед яких 4 росіяни, 8 громадян Грузії та 12 - Індонезії, перебував біля третього причалу в морському порту в Усть-Луга.

Близько 02:00 на борт танкера було завантажено близько 130 тис. тонн мазуту, після чого судно готувалося до відплиття. В цей час прогриміли потужні вибухи, які призвели до затоплення машинного відділення. Екіпажу вдалося евакуюватися, проте судно почало наповнюватися водою.

О 05:00 було встановлено, що танкер сідає на мілину кормою. Співробітники МНС огородили судно боновими загородженнями для запобігання розливу нафтопродуктів.

"Вранці в порту Усть-Луга на танкері Koala стався техногенний інцидент під час запуску двигуна, внаслідок якого пошкоджено машинне відділення. Танкер пришвартований біля пристані. Загроза розливу нафтопродуктів відсутня. Екіпаж евакуйований, постраждалих немає", - повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.