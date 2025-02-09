У порту Ленінградської області тоне російський танкер зі 130 тис. тонн мазуту, - росЗМІ
У порту Усть-Луга в Ленінградській області танкер Koala під прапором Антигуа і Барбуди зі 130 тис. тонн мазуту почав тонути після трьох вибухів у машинному відділенні
Про це повідомляють російські Telegram-канали Baza та Фонтанка SPB Online.
У порту Усть-Луга в Ленінградській області танкер Koala під прапором Антигуа і Барбуди зі 130 тис. тонн мазуту почав тонути після трьох вибухів у машинному відділенні
Як пише Baza, у ніч на 9 лютого танкер Koala з 24 членами екіпажу, серед яких 4 росіяни, 8 громадян Грузії та 12 - Індонезії, перебував біля третього причалу в морському порту в Усть-Луга.
Близько 02:00 на борт танкера було завантажено близько 130 тис. тонн мазуту, після чого судно готувалося до відплиття. В цей час прогриміли потужні вибухи, які призвели до затоплення машинного відділення. Екіпажу вдалося евакуюватися, проте судно почало наповнюватися водою.
О 05:00 було встановлено, що танкер сідає на мілину кормою. Співробітники МНС огородили судно боновими загородженнями для запобігання розливу нафтопродуктів.
"Вранці в порту Усть-Луга на танкері Koala стався техногенний інцидент під час запуску двигуна, внаслідок якого пошкоджено машинне відділення. Танкер пришвартований біля пристані. Загроза розливу нафтопродуктів відсутня. Екіпаж евакуйований, постраждалих немає", - повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою
15 грудня 2024 року два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.
Російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Згодом повідомлялось, що російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.
25 грудня 2024 року через розлив мазуту режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру. За кілька днів так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру в результаті розливу мазуту в Чорному морі. Згодом забруднення досягло Коктебеля.
4 січня "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в тимчасово окупованому Севастополі на низці пляжів виявили розлив мазуту внаслідок аварії російських танкерів. У місті оголосили надзвичайний стан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.81Продаж 43.51
- Актуальне
- Важливе