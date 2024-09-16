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У російському Челябінську школяр напав з молотком на учнів і вчителів: є постраждалі

Світлана Кравченко
16 вересня, 2024 понедiлок
09:57
Світ молоток

У понеділок, 16 вересня, в одній зі шкіл російського міста Челябінськ школяр вчинив напад з молотком на інших учнів та педагогів. У результаті інциденту постраждали щонайменше четверо людей

Зміст

Про це повідомляють губернатор Челябінської області Олексій Текслер та російські ЗМІ.

"НП у 68 школі в Челябінську. Школяр напав на інших учнів та педагогів. Є постраждалі. Вони госпіталізовані, надається вся необхідна медична допомога", - написав очільник регіону.

Він додав, що взяв цю ситуацію на особистий контроль. Нині ведеться слідство.

"Велике питання, як учень проніс до школи молоток. Чому не відреагувала охорона? Дав доручення правоохоронним органам, міністерству освіти, адміністрації міста, уповноваженому з прав дитини детально розібратися у ситуації. Також доручив провести перевірки у всіх освітніх організаціях", - додав Текслер.

За даними тг-каналу SHOT, уранці 13-річний учень поклав молоток у рюкзак та спокійно пройшов на перший урок, а вже на занятті дістав його та почав хаотично бити однокласників.

Наразі затриманий учень перебуває у школі з поліцейськими. На місці чекають психологи.

За словами уповноваженої з прав дитини в Челябінській області Євгенії Майоровою, у результаті нападу постраждали чотири особи - попередньо, троє школярів та вчителька. 13-річна дівчинка перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Як пише канал 74ru, у підлітка, який напав на учнів та педагогів у школі, з собою був молоток, ніж та пневматичний пістолет. Проте до стрілянини справа не дійшла.

Зазначається, що на вході до челябінської школи встановлено рамки-металодетектори, але вони не спрацювали на молоток. Тривожну кнопку також не натискали.

  • Тижнем раніше у середній школі в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло чотири людини, ще дев'ять госпіталізували. 
Теги:
Кримінал
Росія
освіта
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